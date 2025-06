Zaprezentowana pod koniec 2024 roku kompaktowa Skoda Elroq - trzeci model z napędem elektrycznym w gamie czeskiego producenta - dość szybko okazała się strzałem w dziesiątkę. Tylko w pierwszym kwartale 2025 roku nowość osiągnęła ponad 45 tys. zamówień, co - jak udało nam się dowiedzieć - znacznie przewyższyło oczekiwania producenta. Nic więc dziwnego, że równie wysokie nadzieje firma wiąże z topowym wariantem swojego elektrycznego crossovera, sygnowanym kultowym już emblematem RS.

Skoda Elroq RS to najszybszy kompakt producenta w historii. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Skoda Elroq RS to najszybszy kompakt producenta w historii

Oznaczenie RS od zawsze był zarezerwowane dla najmocniejszych i najbardziej usportowionych modeli Skody i Elroq nie jest tu wyjątkiem. W nowości zastosowano dwa silniki elektryczne - umieszczone odpowiednio przy przedniej i tylnej osi - które łącznie generują 340 KM oraz zapewniają napęd na cztery koła. Takie rozwiązanie pozwala kompaktowemu crossoverowi osiągnąć prędkość 100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy, co czyni go najlepiej przyspieszającym seryjnym modelem w historii marki.

Jednocześnie, już w standardzie Elroq RS oferuje adaptacyjne zawieszenie DCC, które umożliwia dostosowanie jego charakterystyki do stylu jazdy i preferencji kierowcy. System ten udostępnia trzy predefiniowane tryby - Normal, Comfort oraz Sport - a także tryb Individual, w którym użytkownik może ręcznie skonfigurować aż piętnaście różnych parametrów sztywności zawieszenia. W połączeniu z progresywnym układem kierowniczym przekłada się to na bardziej dynamiczne prowadzenie i łatwiejsze dopasowanie auta do panujących warunków drogowych.

Elroq RS już w standardzie oferuje adaptacyjne zawieszenie DCC. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Od komfortu do jazdy sportowej. Wszystko dzięki DCC

O zaletach rozwiązania mogliśmy się przekonać samodzielnie, w trakcie jednodniowych jazd testowych, które odbywały się zarówno w kontrolowanych warunkach na torze manewrowym, jak i na malowniczych czeskich trasach - od szybkich dróg ekspresowych po wąskie, lokalne odcinki poza miastem.

Na autostradzie zdecydowaliśmy się na tryb komfortowy, dzięki czemu jazda sportowym crossoverem była równie przyjemna i płynna, jak w przypadku podstawowego modelu. Pomimo sporej masy samochód znakomicie radził sobie z nierównościami, a zawieszenie pracowało cicho i miękko. Na trasach pozamiejskich najlepiej sprawdziły się ustawienia pośrednie, które zapewniły większą stabilność oraz bardziej precyzyjny, nieco twardszy układ kierowniczy. Natomiast na torze testowym wybraliśmy oczywiście usztywniony tryb sportowy, co pozwoliło na szybkie i pewne pokonywanie ciasnych i technicznych zakrętów.

Z tyłu auta uwagę zwraca charakterystyczna dla modeli RS odblaskowa listwa. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Świetne osiągi i właściwości jezdne. Emocji niezbyt wiele

Chociaż osiągi usportowionego crossovera z pewnością zasługują na uznanie, a właściwości jezdne w trybie Sport pozwalają na dynamiczną jazdę nawet po torze, przy wszystkich zaletach, Skoda Elroq RS cierpi na tę samą przypadłość co jej większy brat - Enyaq RS. Samo prowadzenie po pewnym czasie okazuje się zwyczajnie mało satysfakcjonujące.

Mimo że moment obrotowy dostępny od samego startu potrafi mocno wcisnąć kierowcę w fotel podczas przyspieszania, brak towarzyszących temu dźwięków pozostawia pewien niedosyt. Zaskakujące jest, że Skoda nie poszła śladem innych marek i nie zdecydowała się na sztucznie generowane odgłosy. Z pewnością taki dodatek pomógłby kierowcy bardziej poczuć sportowy charakter auta.

Nowe 21-calowe felgi z aerodynamicznym wykończeniem są zarezerwowane wyłącznie dla modelu RS. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Modern Solid, Light Band i emblematy. RS rozpoznasz po detalach

Złego słowa nie można natomiast zarzucić stylistyce oraz licznym detalom, które wyraźnie podkreślają przynależność Elroqa do rodziny RS. Wersja sportowa wzbogaca nowy język projektowania Skody, Modern Solid, o wyjątkowe lakiery, felgi oraz charakterystyczne akcenty. Z przodu samochodu uwagę przyciąga nieco większy zderzak, ozdobiony dodatkowymi, polakierowanymi elementami. Z tyłu natomiast dostrzeżemy charakterystyczną dla modeli RS odblaskową listwę, a pod lusterkami umieszczono dekoracyjne emblematy "RS".

Także wnętrze Skody Elroq RS zyskuje sportowy charakter dzięki specjalnemu pakietowi Design Selection RS Lounge. Dominującym kolorem kokpitu jest czerń, a tapicerka wykonana została z mikrofibry. Trójramienna kierownica, pokryta perforowaną skórą, ozdobiona jest limonkowo-zielonymi przeszyciami oraz emblematem RS. Sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami oraz stalowe nakładki na pedały dodatkowo podkreślają dynamiczny charakter najnowszego modelu.

Wnętrze Skody Elroq RS zyskuje sportowy charakter dzięki pakietowi Design Selection RS Lounge. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Bogate wyposażenie i ekskluzywne kolory. Jest jedno "ale"

Usportowiony wariant wyróżnia się także bogatszym wyposażeniem, które obejmuje między innymi nowe aluminiowe felgi z aerodynamicznym wykończeniem, dostępne w rozmiarach do 21 cali, oraz efektowny pas świetlny "Light Band" dostępny w standardzie. Wybierając topowy model Elroqa, otrzymujemy również reflektory Matrix LED oraz tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami.

Oczywiście nie mogło zabraknąć specjalnego lakieru dedykowanego elektrycznym modelom RS w odcieniu "Zieleń Mamba". Wśród nowych barw pojawił się również fenomenalny matowy szary, który możecie zobaczyć na zdjęciach dołączonych do artykułu. Niestety, jak udało nam się dowiedzieć, kolor ten był przeznaczony wyłącznie dla limitowanej edycji Skody Elroq RS, która już została wyprzedana i nic nie wskazuje na to, by jeszcze powrócił do oferty. Szkoda.

Sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami zapewniają świetne trzymanie boczne. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Skoda Elroq RS ładuje się w 26 minut. A ile przejedzie?

No dobrze, skoro mamy do czynienia z modelem elektrycznym, warto przyjrzeć się, jak w Skodzie Elroq RS prezentują się kwestie zasięgu i ładowania. W wariancie RS producent zastosował najmocniejszy akumulator wysokonapięciowy dostępny w swojej ofercie. Bateria o pojemności 84 kWh brutto teoretycznie pozwala na przejechanie maksymalnie około 550 kilometrów według normy WLTP.

Jak to zwykle bywa, rzeczywistość okazuje się nieco mniej optymistyczna - jeśli uda nam się przejechać około 500 km na jednym ładowaniu, można to uznać za duży sukces. Podczas naszych pierwszych jazd średnie zużycie energii wynosiło od 20 do 23 kWh na 100 km. Na szczęście energię możemy szybko uzupełnić dzięki ładowaniu o mocy sięgającej 185 kW przy wykorzystaniu prądu DC, co pozwala na naładowanie samochodu od 10 do 80 proc. w zaledwie 26 minut.

Energię uzupełnimi dzięki ładowaniu o mocy sięgającej 185 kW, co pozwala na naładowanie samochodu do 80 proc. w zaledwie 26 minut. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Skoda Elroq RS już dostępna w konfiguratorze. Ile kosztuje?

A jak prezentuje się cena najmocniejszej i najlepiej przyspieszającej Skody w historii? Zgodnie z aktualnym konfiguratorem, usportowionego crossovera można kupić już za 219 200 zł. Sporo - jednak w tej kwocie otrzymujemy reflektory Full LED Matrix, progresywny układ kierowniczy, wspomniane adaptacyjne zawieszenie DCC oraz fotel kierowcy z pamięcią ustawień i funkcją masażu.

Oczywiście jak przystało na grupę VAG, również w Skodzie nie brakuje możliwości dokupienia dodatkowego wyposażenia. Na przykład za charakterystyczny dla gamy RS lakier "Zieleń Mamba" trzeba dopłacić 2900 zł, a 21-calowe felgi ze stopów lekkich to kolejny koszt w wysokości 3000 zł. Po wybraniu wszystkich dostępnych opcji, cena Skody Elroq RS może zbliżyć się nawet do 250 tys. złotych.

Adaptacyjne zawieszenie DCC pozwala na dynamiczną jazdę nawet po torze. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Do "klasycznych" lakierów znanych z modelu Elroq, dołączył ekskluzywny kolor "Zieleń Mamba". Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Pas świetlny "Light Band" jest w modelu RS dostępny w standardzie Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Trójramienna kierownica została pokryta perforowaną skórą. Kokpit pokrywa tapicerka z mikrofibry. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Elroq RS w standardzie oferuje także tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

