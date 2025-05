Oczywiście sam wygląd to nie wszystko. Nowa Skoda Enyaq RS pozostała przy dwóch silnikach elektrycznych i napędzie na wszystkie koła. Całkowita moc systemu wynosi 340 KM, co przekłada się na poprawione osiągi - auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy. Według zapewnień producenta, Enyaq RS stał się najszybciej przyspieszającym seryjnym modelem w historii marki. Taki rezultat to w dużej mierze efekt dopracowanej aerodynamiki - współczynnik oporu powietrza w przypadku Enyaqa RS wynosi teraz 0,251, a wersji Enyaq Coupe RS jedynie 0,239.