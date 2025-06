Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że kluczowa dla sprawnego przebiegu prac instalacyjnych jest efektywna współpraca wykonawcy z zarządcą drogi. Podpisane porozumienie pomiędzy GITD a GDDKiA jest gwarancją sprawnej realizacji projektu i przykładem zaangażowania obu instytucji w działania prowadzące do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach współpracy GDDKiA zobowiązała się do szybszego rozpatrywania wniosków firm realizujących projekty dla GITD. Dotyczy to m.in. dokumentacji dotyczącej prawa do korzystania z terenu, wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz projektów organizacji ruchu - zarówno tymczasowych, jak i stałych. Również dokumentacja nowych systemów odcinkowego pomiaru prędkości na autostradach i drogach ekspresowych będzie uzgadniana. Dzięki temu na tych trasach ma wzrosnąć bezpieczeństwo.