Niemcy nie zaostrzą przepisów o alkoholu u kierowców. Pozostaną liberalne

Dopuszczalny poziom alkoholu u kierowcy w Niemczech to 0,5 promila, czy przeszło dwukrotnie więcej niż w Polsce. Wygląda na to, że się to nie zmieni. Niemiecki minister transportu uważa, że wypicie łyku alkoholu nie jest równoznaczne ze stwarzaniem zagrożenia na drodze.