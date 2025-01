Rekordowa liczba zarejestrowanych aut. Lider jest tylko jeden

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zarejestrowano 111 165 samochodów osobowych i dostawczych marki Toyota, co stanowi najlepszy wynik w historii obecności producenta na polskim rynku. Liczba rejestracji wzrosła o 13 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, a udział marki w rynku wyniósł 18,2 proc. Najlepszym miesiącem Toyoty w 2024 roku był grudzień, w którym zarejestrowano 11 733 pojazdy. Z tego 3231 trafiło do osób prywatnych, a 8502 do firm.