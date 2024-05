Spis treści: 01 Toyota Yaris Cross po liftingu. Nie zauważysz różnicy

02 Toyota wyciszyła wnętrze Yarisa Cross

03 Toyota Yaris Cross ze zaktualizowanym systemem multimediów

04 Więcej systemów bezpieczeństwa w odświeżonej Toyocie Yaris Cross

05 Toyota Yaris Cross teraz tylko z hybrydami

06 Jak jeździ Toyota Yaris Cross po modernizacji?

07 Ceny Toyoty Yaris Cross po modernizacji. Klienci mogą liczyć na rabat

Toyota Yaris Cross to jeden z najchętniej wybieranych modeli japońskiej marki, i zarazem najchętniej kupowany SUV segmentu B w Europie. Model debiutował w 2021 roku. Marka uznała najwidoczniej, że jest to wystarczający staż na rynku, by wprowadzić pewne modyfikacje.

Toyota Yaris Cross po liftingu. Nie zauważysz różnicy

Jeśli jednak chodzi o stylistykę, widząc zmodernizowaną Toyotę Yaris Cross na ulicy, raczej nie będziemy w stanie od razu stwierdzić, czy jest to wersja sprzed czy po liftingu. Samochód ma taki sam przód, światła i inne elementy nadwozia, które zwykle w takich okolicznościach ulegają zmianie. Nowością jest niebieski lakier - Juniper Blue. Oprócz tego do oferty wprowadzono wersję wyposażeniową Premiere Edition. Wyróżnia się ona dwukolorowym malowaniem nadwozia oraz nowym lakierem w ofercie - Urban Khaki (czarny dach dostępny jest również z lakierami Platinum White Pearl, Shimmering Silver oraz Oxide Bronze). W tej odmianie auto w standardzie wyposażone jest również w specjalne 18-calowe felgi aluminiowe.

Zdjęcie Wraz z modernizacją w ofercie Toyoty Yaris Cross pojawiła się wersja Premiere Edition. Wyróżnia się ona dwukolorowym malowaniem oraz specjalnymi 18-calowymi felgami. / Maciej Pruszyński /

Toyota wyciszyła wnętrze Yarisa Cross

Toyota przy modernizacji Yarisa Cross skupiła się zdecydowanie bardziej na kwestiach, których gołym okiem nie zobaczymy. Takim działaniem jest przykładowo wprowadzenie szeregu rozwiązań, które mają podnieść poziom wyciszenia wnętrza. Do lewej poduszki silnika dodano tłumik drgań, pojawił się rezonator na dolocie. Wygłuszenie przegrody czołowej natomiast zmieniono z jednowarstwowego na trójwarstwowe. Ponadto w wersji po liftingu pojawiła się grubsza szyba przednia oraz szyby boczne.

Toyota Yaris Cross ze zaktualizowanym systemem multimediów

Toyota chwali się, że zmodernizowany Yaris Cross zyskał również zaktualizowany system multimedialny. Zwiększono moc obliczeniową dzięki czemu działa on teraz szybciej. Do obsługi systemu służy wyświetlacz, który w zależności od wersji wyposażenia może mieć 9 lub 10,5 cala. Przed kierowcą może z kolei znajdować się wyświetlacz mający 7 lub 12,3 cala. Ten drugi można skonfigurować w czterech wariantach. - Smart, Casual, Sporty i Tough.

Zdjęcie System multimedialny charakteryzuje się teraz większą mocą obliczeniową. Dzięki temu pracuje szybciej. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Więcej systemów bezpieczeństwa w odświeżonej Toyocie Yaris Cross

Toyota Yaris Cross po modernizacji wyposażona została również w zaktualizowany pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Nowością jest choćby układ awaryjnego zatrzymania pojazdu, kiedy system wykryje, że kierowca np. zasłabł. Z kolei system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu rozpoznaje teraz sytuacje, w których kierowca na chwilę opuścił swój pas, by np. ominąć przeszkodę i na chwilę wyłącza ostrzeżenie. W samochodzie pojawiła się również nowa kamera (choć jakość obrazu wciąż jest dyskusyjna) oraz ulepszone radary.

Toyota Yaris Cross teraz tylko z hybrydami

Najważniejsza nowość dotyczy jednak napędu. Toyota Yaris Cross, oprócz 116-konnej hybrydy, dostępna jest teraz również z układem o mocy 130 KM. Bazą układu niezmiennie jest silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra. Pojawiły się jednak nowa przekładnia oraz większy i mocniejszy silnik elektryczny. Dzięki zabiegom inżynierów Toyoty wzrosła nie tylko moc, ale również moment obrotowy - ze 141 do 185 Nm. Przełożyło się to na osiągi. Toyota Yaris Cross ze 130-konną hybrydą i napędem na przód rozpędza się do setki w 10,7 sekundy (o pół sekundy szybciej). Warto tutaj dodać, że obie hybrydy dostępne są zarówno z napędem na przód, jak i z napędem na cztery koła AWD-i (przód napędza układ hybrydowy, wspomaga go znajdujący się na tylnej osi silnik elektryczny). Nie jest to jedyna zmiana w ofercie napędowej Yarisa Cross. Wraz z modernizacją wypadła z niej 125-konna odmiana benzynowa.

Toyota Yaris Cross po liftingu. Wersje napędowe 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 116 KM 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM Moc silnika spalinowego 92 KM 92 KM 92 KM 92 KM Moment obrotowy silnika spalinowego 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm Moc układu hybrydowego 116 KM 116 KM 130 KM 130 KM Przyspieszenie 0-100 km/h 11,2 s 11,8 s 10,7 s 11,3 s Prędkość maksymalna 170 km/h 170 km/h 170 km/h 170 km/h Średnie zużycie paliwa na 100 km 4,4-5 l 4,4-5 l 4,5-5,4 l 4,5-5,4 l

Zdjęcie W ramach modernizacji Toyota Yaris Cross wyposażona została w mocniejszą, 130-konną hybrydę. Z oferty wypadła natomiast 125-konna benzyna. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Jak jeździ Toyota Yaris Cross po modernizacji?

Wzrost mocy i lepsza reakcja na gaz będą zauważalne zarówno w mieście, jak i w czasie jazdy w trasie - wyprzedzanie z pewnością będzie łatwiejsze. Inną kwestią jest wyciszenie. Owszem, działania poczynione przez Toyotę sprawiły, że w aucie jest ciszej - przykładowo nie słyszymy tak bardzo dźwięku dobiegającego z silnika. Niestety przy jeździe po drogach szybkiego ruchu do wnętrza dobiega dość głośny szum wydobywający się z okolic lusterek. A co ze spalaniem? Zgodnie z danymi, które możemy znaleźć w cenniku, nowa hybryda, zarówno z napędem na przód, jak i na cztery koła, zużywa średnio 4,5-5,4 litra na 100 km. Po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów drogą szybkiego ruchu komputer wykazał, że średnie zużycie wynosiło ok. 5 litrów. W czasie jazdy po mieście średnie spalanie może wynosić nawet 3,6 litra na 100 km.

Zdjęcie Wzrost mocy w Toyocie Yaris Cross jest zauważalny. Choć wyciszenie wnętrza zostało poprawione, szum powietrza ciągle daje się we znaki. / Maciej Pruszyński /

Jeśli chodzi o samo prowadzenie, nie ma zmian. Yaris Cross wciąż jest stosunkowo sztywny, w związku z wchodzenie w zakręty nie stanowi problemu. Z drugiej strony auto dobrze wybiera nierówności, więc na komfort podróżowania nie można narzekać.

Ceny Toyoty Yaris Cross po modernizacji. Klienci mogą liczyć na rabat

Toyota Yaris Cross po modernizacji w bazowej specyfikacji kosztuje 109 900 zł. Warto jednak zaznaczyć, że jest to cena katalogowa. Toyota wprowadziła specjalny rabat, w ramach którego auto japońskiej marki można nabyć za 104 300 zł. W standardzie otrzymujemy m.in. jednostrefową klimatyzację automatyczną, 9-calowy ekran multimediów, bezprzewodowe połączenie z telefonem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto czy kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi. W tej odmianie dostępna jest wyłącznie 116-konna hybryda z napędem na przód. Ceny za Toyotę Yaris Cross prezentują się następująco (w nawiasie znajduje się cena katalogowa):

Toyota Yaris Cross po liftingu. Ceny Wersja Active Comfort Style Executive GR Sport Premiere Edition 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM 104 300 zł (cena katalogowa: 109 900 zł) 110 200 zł (115 900 zł) 122 000 zł (127 900 zł) - - - 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 116 KM - 120 100 zł (125 900 zł) 131 900 zł (137 900 zł) - - - 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM - - 124 000 zł (129 900 zł) 128 900 zł (137 900 zł) 137 700 zł (146 900 zł) 139 700 zł (148 900 zł) 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM - - 133 900 zł (139 900 zł) 138 700 zł (147 900 zł) - 149 600 zł (158 900 zł)

Zdjęcie Toyota Yaris Cross przeszła modernizację. Japoński producent skupił się przede wszystkim na zmianach, których nie zobaczymy - dotyczących np. systemów bezpieczeństwa czy napędów. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie Wraz z modernizacją Yarisa Cross do oferty dołączyła wersja wyposażenia Premiere Edition. Rozpoznamy ją m.in. po dwukolorowym malowaniu. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie Toyota Yaris Cross dostępna jest teraz tylko z układami hybrydowymi. Z oferty wypadła 125-konna odmiana benzynowa. / Maciej Pruszyński /

Zdjęcie Zgodnie z danymi technicznymi Toyota Yaris Cross z mocniejszą hybrydą zużywa między 4,5 i 5,4 litra na 100 km. / Maciej Pruszyński /

Zdjęcie Ceny Toyoty Yaris Cross po modernizacji startują od 109 900 zł. Polski importer przygotował jednak rabat, w ramach którego auto w podstawowej specyfikacji można nabyć za 104 300 zł. / Maciej Pruszyński /