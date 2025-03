Producenci aut elektrycznych przyciągają klientów obietnicą niskich kosztów eksploatacji oraz oszczędności wynikających z różnych form dofinansowania. Niestety, wszystko wskazuje na to, że finansowe przywileje związane z posiadaniem takiego pojazdu stopniowo zanikają. Coraz więcej krajów wprowadza dodatkowe podatki dla właścicieli samochodów bateryjnych , a wkrótce do tego grona dołączy również Austria.

Jak poinformował ÖAMTC, jeden z największych automobilklubów w Austrii, władze kraju planują wprowadzenie podatku drogowego dla właścicieli samochodów elektrycznych. Rząd liczy, że rozwiązanie to zasili budżet kwotą około 65 milionów euro rocznie, co umożliwi dalszy rozwój infrastruktury drogowej i energetycznej. Do tej pory pojazdy elektryczne były zwolnione z tego podatku, który dla aut spalinowych obliczany jest na podstawie mocy silnika oraz emisji CO2. Nowe przepisy obejmą zarówno już istniejące pojazdy, jak i te, które zostaną zarejestrowane w przyszłości.