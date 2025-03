Silnik spalinowy vs. silnik elektryczny- osiągi

W kontekście osiągów, elektryczny SUV Volkswagen ID.4 oferuje kilka wariantów. Model ID.4 Pro Performance ma moc 204 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy. Wersja ID.4 Pro Performance 4MOTION posiada moc 265 KM, dwa silniki napędzające obie osie, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,9 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h. Najmocniejszy wariant, ID.4 GTX, oferuje 299 KM, napęd 4MOTION z dwoma silnikami, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,2 sekundy oraz prędkość maksymalną 180 km/h.

Dla porównania, spalinowy Volkswagen T-Roc z silnikiem 2.0 TSI dostępny jest w dwóch wariantach mocy. Wersja o mocy 190 KM ma napęd na cztery koła 4MOTION, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,8 sekundy i prędkość maksymalną 218 km/h. Natomiast wersja R o mocy 300 KM również posiada napęd na cztery koła 4MOTION, ale przyspiesza do 100 km/h w 4,9 sekundy, a jej prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km/h.

Wynika z tego, że choć najmocniejsze wersje T-Roca oferują lepsze przyspieszenie i wyższą prędkość maksymalną, elektryczny ID.4 zapewnia dynamiczne osiągi, zwłaszcza w wersjach z napędem na obie osie.

Elektryczny SUV- czym się wyróżnia?

Elektryczne SUV-y, takie jak Volkswagen ID.4, charakteryzują się ekologicznym napędem - nie emitują spalin podczas jazdy, co przyczynia się do ochrony środowiska. Są również znacznie cichsze od pojazdów spalinowych, co zwiększa komfort podróżowania. Dzięki natychmiastowemu momentowi obrotowemu zapewniają płynne i dynamiczne przyspieszenie. Ich eksploatacja jest tańsza, ponieważ silnik elektryczny ma prostszą konstrukcję i wymaga mniej kosztownych napraw niż jednostki spalinowe. Porównanie elektrycznych i tradycyjnych SUV-ów przemawia więc na korzyść SUV-ów elektrycznych.

Czy warto zainwestować w SUV elektryczny?

Decyzja o zakupie elektrycznego SUV-a zależy od indywidualnych potrzeb i stylu jazdy. Elektryczne auta pozwalają na oszczędności na paliwie, ponieważ ładowanie ich jest zazwyczaj tańsze niż tankowanie benzyny lub diesla. W wielu krajach właściciele takich samochodów mogą liczyć na ulgi podatkowe i inne formy wsparcia finansowego. Elektryfikacja motoryzacji to nieunikniony kierunek rozwoju, co oznacza, że w przyszłości wartość rezydualna samochodów spalinowych może maleć. Podobnie, jak SUV elektryczny, spalinowy SUV sprawdza się zarówno na krótkich, jak i na długich dystansach, jednak samochód elektryczny jest o wiele bardziej ekologicznym rozwiązaniem.

Elektryczne SUV-y to nowoczesne rozwiązanie, które może przynieść zarówno korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne. Zapewniają wysoki komfort jazdy, nadają się do dynamicznej jazdy. Warto rozważyć taką inwestycję, zwłaszcza w kontekście rosnącej infrastruktury ładowania oraz postępującej technologii baterii. Pełne naładowanie akumulatora w wyjątkowo krótkim czasie sprawia, że elektryczny SUV to samochód idealny do codziennego użytkowania.

Artykuł sponsorowany