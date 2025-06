Co trzecie używane auto to mina. Zepsuje się w trzy miesiące

Chociażby to, że kupowanie samochodu używanego to wciąż zadanie dla ludzi o mocnych nerwach. Przykładowo - aż 36 proc. z ubezpieczonych w ten sposób samochodów używanych ulega awarii w pierwszym roku eksploatacji przez nowego właściciela. Co więcej - najwięcej usterek (52 proc. wszystkich zgłoszonych w okresie ubezpieczenia) występuje w pierwszych 3 miesiącach po zakupie samochodu i przed przejechaniem 5 000 km. Oznacza to, że jakość oferty na rynku wtórnym wciąż pozostawia wiele do życzenia.