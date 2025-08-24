W skrócie Aż 70% nowych samochodów sprzedawanych w Europie malowanych jest na szaro, biało lub czarno, co wpływa na monotonię ulic.

Większość nabywców wybiera samochody z metalizowanym lakierem oraz tapicerką w neutralnych, często czarnych odcieniach.

Wybory kolorystyczne oraz materiałowe różnią się w poszczególnych krajach Europy – np. Niemcy i Brytyjczycy wolą wykończenia premium, podczas gdy Włosi, Francuzi i Hiszpanie wybierają prostsze materiały.

Eksperci z firmy analitycznej JATO Dynamics przeanalizowali, jak prezentują się kolorystyczne wybory kierowców na przykładzie pięciu największych motoryzacyjnych rynków Europy: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii. Wnioski nie są budujące - prawie 70 proc. samochodów sprzedawanych w tych krajach polakierowanych jest na różne odcienie szarego, białego i czarnego.

Najpopularniejsze kolory samochodów w Europie. Takie auta sprzedają się najszybciej

Popularność "neutralnych" barw nie jest przypadkowa. Niezależnie od kraju zdecydowana większość nowych samochodów rejestrowana jest w Europie przez klientów biznesowych, a firmy regularnie odmładzają swoje floty. Z tego względu wybór pada z reguły na "bezpieczne", "neutralne" barwy będące gwarancją wysokiej wartości rezydualnej przy odsprzedaży pojazdu.

W podziale na poszczególne barwy karoserii dominują typowe dla flot odcienie szarości (27,3 proc. rejestracji), przed bielą (22 proc. rejestracji) i czernią (18 proc. rejestracji). Stosunkowo popularny są też kolory: niebieski (12,1 proc. rejestracji), czerwony (7,4 proc. rejestracji) i srebrny (5,4 proc. rejestracji).

Mimo średniej dopłaty w wysokości 700 euro (2 982 zł), zdecydowana większość nabywców - aż 64,6 proc. - decyduje się na lakier metalizowany.

Kiedyś na drogach było ładniej? Samochody retro przełamują nudę

Monotonię europejskich ulic przełamują z reguły samochody utrzymane w stylistyce retro. Świetnym przykładem jest chociażby nowy Fiat 500e, którego nabywcy najczęściej decydują się na kolory:

czarny (14 proc. rejestracji),

żółty (12 proc. rejestracji),

złoty (12 proc. rejestracji),

czerwony (8 proc. rejestracji),

niebieski (7 proc. rejestracji).

Też nie lubisz skórzanej tapicerki? Im cieplej tym mniej osób ją kocha

Ciekawe dane dotyczą preferencji wystroju wnętrza. Średnio aż 69 proc. nabywców decyduje się na klasyczną - najczęściej bazową - czerń. 22 proc. wybiera tapicerki w kolorach szarości, a zaledwie 4 proc. kupuje samochody z tapicerką w kilku kolorach.

Okazuje się jednak, że poszczególne narodowości wykazują się różnym podejściem do materiałów takich jak np. skóra. Mimo dopłaty rzędu 500-1000 euro (w zależności od rynku) aż 57 proc. niemieckich i 53 proc. brytyjskich nabywców decyduje się na wnętrze wykonane z materiałów premium, co w tym przypadku oznacza najczęściej syntetyczną skórę.

Dla porównania w Hiszpanii (85 proc. nabywców), Francji (75 proc. nabywców) i Włoszech (75 proc. nabywców) zdecydowana większość nabywców preferuje bazowe tapicerki materiałowe. Zestawienie nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, czy chodzi o względy finansowe, pogodowe (wyższe temperatury panujące w tych krajach latem) czy praktyczne (łatwiejsze do utrzymania w czystości).

