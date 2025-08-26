W skrócie Unia Europejska zalegalizowała stosowanie homologowanych retrofitów LED H11 do samochodów, umożliwiając kierowcom starszych pojazdów poprawę oświetlenia.

Legalizacja dotyczy tylko retrofitów H11 z homologacją UNECE, które można montować bez dodatkowych badań w odpowiednich lampach halogenowych.

Inne popularne typy żarówek, jak H4 i H7, nadal nie mają legalnych odpowiedników LED i wciąż nie mogą być stosowane w autach.

Retrofity LED legalne w całej Unii Europejskiej

Do tej pory montaż retrofitów LED w miejsce tradycyjnych halogenów był w Polsce i większości krajów UE zakazany. Kierowcy ryzykowali mandatem do 3 tys. zł, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i koniecznością ponownego badania technicznego. Powód był prosty - reflektory homologowane na żarówki halogenowe nie mogły pracować z innym źródłem światła.

Sytuacja zmieniła się w 2025 r. dzięki regulacjom unijnym. Nowe przepisy zalegalizowały stosowanie homologowanych retrofitów LED kategorii H11. Oznacza to, że właściciele starszych aut mogą teraz legalnie korzystać z takich zamienników w całej UE pod warunkiem, że posiadają one odpowiednią homologację UNECE.

LED H11 - co wolno, a czego nie?

Homologowany retrofit LED H11 można zastosować w każdej lampie samochodowej przystosowanej do żarówki halogenowej tej samej kategorii. Taka wymiana nie wymaga dodatkowych badań ani indywidualnego dopuszczenia pojazdu do ruchu.

W praktyce oznacza to jednak głównie możliwość legalnej wymiany żarówek w światłach przeciwmgłowych oraz niektórych reflektorach mijania. Najpopularniejsze na rynku żarówki H4 i H7 nadal nie mają homologowanych odpowiedników LED i wciąż pozostają nielegalne.

Dlaczego kierowcy chcą LED-ów?

Oświetlenie w starszych samochodach, zwłaszcza tych korzystających z żarówek H4 i H7, jest często uznawane za niewystarczające. Na tle nowoczesnych reflektorów LED różnica w jakości świecenia jest wyraźna. Retrofity LED oferują jaśniejsze i bielsze światło, większy zasięg oraz dłuższą żywotność - nawet do 3 tys. godzin, czyli kilka razy więcej niż klasyczne halogeny.

Koszt homologowanego zamiennika to 100-250 zł. Montaż jest prosty - wystarczy wyjąć starą żarówkę i włożyć nową. To właśnie łatwość instalacji i realna poprawa widoczności sprawiają, że kierowcy od lat interesują się tego typu rozwiązaniami, mimo ryzyka mandatów.

Co dalej z retrofitami LED?

Dopuszczenie retrofitów H11 to dopiero pierwszy krok. Eksperci zapowiadają, że w kolejnych latach proces homologacji obejmie także inne typy żarówek. Największe znaczenie będzie miało wprowadzenie na rynek zamienników LED dla H4 i H7, bo to właśnie one są najczęściej stosowane w samochodach poruszających się po polskich drogach.

Do tego czasu kierowcy muszą zachować ostrożność. Legalne pozostają wyłącznie retrofity LED H11 z homologacją UNECE. Wszystkie inne zamienniki, nawet jeśli pasują do reflektora, wciąż mogą skutkować mandatem, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego czy negatywnym wynikiem badań technicznych.

