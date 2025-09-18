W skrócie Chiny planują wprowadzić zakaz montażu w pełni chowanych klamek w nowych samochodach od lipca 2027 roku ze względów bezpieczeństwa.

Rozwiązanie uznawane dotąd za symbol nowoczesności, może przyczynić się do problemów przy ewakuacji po wypadkach i jest znacznie bardziej awaryjne niż tradycyjne systemy.

Europejscy producenci i władze na razie prowadzą dyskusje na temat potencjalnych zmian, a niektórzy producenci wdrażają już awaryjne rozwiązania dla rynku chińskiego.

Chowane klamki stały się wizytówką nowoczesnych aut, głównie elektrycznych. Tesla zapoczątkowała trend, który podchwycili niemal wszyscy producenci premium - od BMW po Mercedesa To rozwiązanie, które miało być przyszłością motoryzacji, może wkrótce stać się jej przeszłością. Przynajmniej w Chinach, gdzie władze szykują nowe przepisy.

Chowane w nadwoziu klamki nie tylko wyglądają nowocześnie, w autach elektrycznych (w których ma to szczególne znaczenie) zmniejszają też opór aerodynamiczny nadwozia.

Chiny zakazują chowanych klamek od lipca 2027

Według doniesień portalu "Mingjing Pro", chińskie władze finalizują projekt przepisów zakazujących stosowania w pełni chowanych klamek w nowych samochodach. Źródła z branży motoryzacyjnej twierdzą, że ostateczna wersja standardów ma być gotowa we wrześniu, a zakaz wejdzie w życie w lipcu 2027 roku.

To nie nagła decyzja - dyskusje w chińskich urzędach certyfikacyjnych trwają od miesięcy. Powodem są liczne wypadki, w których chowane klamki utrudniały lub uniemożliwiały ewakuację. Chiny, będące największym rynkiem samochodów elektrycznych na świecie, mogą wymusić zmianę globalnych trendów w projektowaniu.

Przepisy mają dotyczyć tylko w pełni chowanych klamek. Częściowo wystające lub tradycyjne uchwyty pozostaną oczywiście legalne, pod warunkiem posiadania mechanicznego systemu awaryjnego działającego nawet po wypadku.

Elektryczne klamki zawodzą 8 razy częściej niż mechaniczne

Portal "Car News China" podaje, że elektryczne chowane klamki psują się osiem razy częściej niż tradycyjne mechaniczne. U jednego z czołowych producentów elektryków aż 12 procent wszystkich napraw dotyczy właśnie klamek. Koszty naprawy są nieproporcjonalnie wysokie. Wymiana zestawu elektrycznych klamek może kosztować kilka tysięcy złotych, podczas gdy tradycyjna klamka to wydatek rzędu kilkuset złotych. Dodatkowo naprawa wymaga często demontażu drzwi i programowania elektroniki.

Problemy nasilają się zimą, gdy mechanizmy zamarzają, lub latem, gdy przegrzana elektronika odmawia posłuszeństwa.

Głównym argumentem za zakazem są kwestie bezpieczeństwa. Po wypadku, gdy zostaje przerwany obwód elektryczny, klamki przestają działać. Tesla znalazła się pod ostrzałem krytyki po kilku tragicznych wypadkach. W Niemczech doszło do śmiertelnego zdarzenia, gdzie niemożność otwarcia drzwi mogła przyczynić się do śmierci kierowcy. Niemiecki urząd KBA i automobilklub ADAC domagają się zaostrzenia przepisów homologacyjnych.

Problem dotyczy dwóch typów klamek. Pierwsze to mechaniczne, dociskane (jak w Tesli Model 3) - wysuwają się po naciśnięciu. Drugie to w pełni elektryczne, które automatycznie wysuwają się po zbliżeniu kluczyka. Te drugie są szczególnie problematyczne w sytuacjach awaryjnych.

Volkswagen już zareagował na chińskie plany. Nowe Audi A5L i Q6L e-tron przeznaczone na rynek chiński mają awaryjny system z czerwoną linką, która po kolizji automatycznie się wysuwa, dając ratownikom mechaniczny sposób otwarcia drzwi.

Inni producenci czekają na ostateczny kształt przepisów. BMW właśnie zaprezentowało nowe iX3 z chowanymi klamkami, Mercedes pokazał GLC z tym samym rozwiązaniem. Jeśli Chiny wprowadzą zakaz, będą musieli przeprojektować swoje modele.

Chowane klamki nie są tylko fanaberią stylistów. Zmniejszają opór powietrza o około 2-3 procent, co w przypadku elektryków przekłada się na dodatkowe 5-10 kilometrów zasięgu. To może wydawać się niewiele, ale w walce o każdy kilometr zasięgu producenci liczą każdy szczegół.

Chowane klamki pozwalały tworzyć gładkie, futurystyczne bryły. To element, który odróżniał nowoczesne elektryki od wielu tradycyjnych modeli spalinowych. Z drugiej strony, mechaniczne klamki są tańsze w produkcji o 200-300 euro na samochód. W skali masowej produkcji to miliony euro oszczędności.

