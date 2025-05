Od dekad panują pewne trendy dotyczące kolorystyki samochodów. Uważa się, że czarny wybierany jest przez kierowców ceniących prestiż i elegancję, a srebrny to idealny wybór dla osób poszukujących kompromisu między stylem a praktycznością. Z kolei kolor biały preferują osoby praktyczne i ekonomiczne, ponieważ zazwyczaj jest to najtańszy odcień, choć dziś nie jest to do końca prawdą.