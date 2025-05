"Zakopianka" to potoczna nazwa drogi biegnącej z Krakowa do Zakopanego, składającej się z dwóch odcinków: drogi krajowej nr 7 prowadzącej z Krakowa do okolic Rabki-Zdroju, a następnie drogi krajowej nr 47 wiodącej już bezpośrednio do Zakopanego. Ta trasa o długości około 100 km.