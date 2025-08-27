W skrócie Młody motocyklista popisał się ryzykowną jazdą na jednym kole tuż przed policją.

Policjanci zatrzymali motocykl oraz prawo jazdy 23-latka po ujawnieniu kolejnych wykroczeń.

Motocyklista czeka teraz na decyzję sądu, a policjanci apelują o bezpieczną jazdę.

Spokojnie niedzielne popołudnie zamieniło się w dynamiczny pokaz umiejętności młodego motocyklisty, którego świadkami stali się policjanci ryckiej drogówki, poruszający się nieoznakowanym radiowozem. Mężczyzna na motocyklu wykonywał ryzykowne manewry w bliskiej odległości od innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci nie pozostali obojętni na takie zachowanie.

Jazda na jednym kole na oczach policjantów

W trakcie pełnienia służby na DW 839, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rykach zaobserwowali grupę motocyklistów. W pewnym momencie, jak informuje policja, jeden z nich poderwał swoją maszynę i rozpoczął jazdę na jednym kole nie przejmując się bliską odległością od innych pojazdów.

Widząc to zachowanie, policjanci uruchomili wideorejestrator i zdecydowali się podjąć interwencję wobec motocyklisty stwarzającego zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Szybko okazało się, że za sterami Hondy siedzi 23-latek, a niebezpieczna jazda na jednym kole to początek jego problemów.

Surowe konsekwencje dla motocyklisty

W trakcie prowadzonych czynności, policjanci zauważyli, że motocykl nie spełnia warunków technicznych. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a na miejsce wezwano lawetę, która odholowała motocykl na parking policyjny. Ponadto 23-latek musiał pożegnać się z prawem jazdy. Policjanci zatrzymali jego uprawnienia do czasu wyjaśnienia sprawy przed sądem.

Mężczyzna odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innego niż kolizja oraz kierowanie pojazdem stwarzającym zagrożenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, grozi mu za to kara grzywny do 30 tys. zł lub zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat. O jego losach zdecyduje sąd.

Apel policjantów o bezpieczną jazdę

Przy okazji tego wydarzenia policjanci zaapelowali o odpowiedzialną jazdę. Przypomnieli, że brawura i nieodpowiedzialne zachowania na drodze mogą stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy jazda odbywa się w pobliżu innych uczestników ruchu drogowego. Drogi publiczne nie są miejscem przeznaczonym do uprawiania akrobacji na motocyklach. Kierujący motocyklami powinni mieć świadomość tego, że swoim zachowaniem odpowiadają nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale także za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Warto także zadbać o to, aby pojazdy, którymi na co dzień poruszamy się po drogach publicznych, były dopuszczone do ruchu. Poruszanie się pojazdami niespełniającymi odpowiednich wymogów również może okazać się niebezpieczne dla innych uczestników ruchu drogowego, w tym także dla samego kierującego.

