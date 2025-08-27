Korozja to coś więcej niż defekt wizualny. Rdza atakująca elementy konstrukcyjne - takie jak zgrzewy, podłużnice czy dźwigary - może poważnie osłabić sztywność karoserii i obniżyć poziom ochrony pasażerów podczas wypadku. Nic dziwnego, że szwedzki magazyn Vi Bilägare już od ponad trzech dekad poświęca temu zagadnieniu szczególną uwagę. W Skandynawii, gdzie zimy są mroźne i długie, ochrona antykorozyjna samochodów to kwestia absolutnie kluczowa.

Już w 1989 roku redakcja rozpoczęła współpracę z firmą Rostskyddsmetoder ze Sztokholmu, znaną ze specjalizacji w technologiach antykorozyjnych. Efektem partnerstwa jest cykliczny ranking powstający na podstawie niezależnych testów odporności antykorozyjnej przeprowadzanych przez dziennikarzy. Od rozpoczęcia programu badaniom poddano już ponad 500 pojazdów różnych marek i klas.

Sprawdzili zabezpieczenia antykorozyjne w nowych autach

Eksperci ze Szwecji przyglądają się zabezpieczeniom antykorozyjnym w trudno dostępnych miejscach samochodów. Za pomocą endoskopów badają ubytki lakieru, stan paneli karoserii i zamknięte profile konstrukcyjne. W swoich analizach uwzględniają również jakość mastyk, efektywność systemów odpływowych, rodzaj powłok chemicznych oraz właściwości materiałowe kluczowych elementów konstrukcji.

Samochody poddawane testom oceniane są według specjalnie opracowanej skali, w której możliwa jest ocena od 0 punktów (największe ryzyko wystąpienia korozji) do 5 punktów (najmniejsze ryzyko). W rankingu opublikowanym na początku roku, średnia ocena producentów wyniosła 3,1 na 5 punktów. Choć wynik ten może wydawać się zadowalający, niektóre marki zdecydowanie odstają od reszty stawki.

Najgrożniejsza jest korozja, której nie widać. Paweł Rygas INTERIA.PL

Które samochody korodują najbardziej?

Wśród marek z najgorszym zabezpieczeniem antykorozyjnym szwedzcy eksperci wytypowali następujących producentów:

Honda - 1,8

Suzuki - 2,0

Subaru - 2,0

Range Rover - 2,0

Mitsubishi - 2,0

Lynk&Co - 2,0

Hongqi - 2,0

Fiat - 2,0

DS - 2,0

Toyota - 2,2

Ford - 2,2

Które samochody korodują najmniej?

Największą liczbę punktów w rankingu serwisu Vi Bilägar zdobyły marki:

Porsche - 5 punktów

Jaguar - 4,7

Nio - 4,5

BMW - 4,1

Audi - 4,0

Mini - 4,0

Mercedes - 3,9

Renault - 3,7

Volkswagen - 3,6

Seat - 3,6

W przypadku korozji lepiej zapobiegać niż leczyć

Według ekspertów, nawet starannie przeprowadzona naprawa elementów karoserii, takich jak drzwi czy nadkola, rzadko daje trwałe efekty antykorozyjne. Dlatego w przypadku pojazdów szczególnie podatnych na rdzę zaleca się profilaktyczne działania. Co 3-4 lata należy przeprowadzać kompleksowe zabezpieczenie, obejmujące wstrzykiwanie preparatów antykorozyjnych w zamknięte profile oraz renowację ochrony podwozia.

Najważniejsze jest jednak, by prace związane z ochroną antykorozyjną powierzać doświadczonym fachowcom. Tylko oni zadbają o to, by konserwacja nie zatkała fabrycznych odpływów, ponieważ w przeciwnym razie ingerencja może przyspieszyć proces rdzewienia zamiast go zatrzymać.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News