Te samochody rdzewieją na potęgę. Dla właścicieli to utrapienie
Największym wrogiem samochodów nie są awarie mechaniczne, lecz korozja. Części można wymienić, ale gdy pojawia się konieczność poważnej naprawy blacharskiej, zazwyczaj oznacza to koniec drogowej kariery auta. Pojawia się więc pytanie - które modele są najbardziej narażone na rdzę i wymagają dodatkowej ochrony? Odpowiedź płynąca z danych jest jednoznaczna.
Korozja to coś więcej niż defekt wizualny. Rdza atakująca elementy konstrukcyjne - takie jak zgrzewy, podłużnice czy dźwigary - może poważnie osłabić sztywność karoserii i obniżyć poziom ochrony pasażerów podczas wypadku. Nic dziwnego, że szwedzki magazyn Vi Bilägare już od ponad trzech dekad poświęca temu zagadnieniu szczególną uwagę. W Skandynawii, gdzie zimy są mroźne i długie, ochrona antykorozyjna samochodów to kwestia absolutnie kluczowa.
Już w 1989 roku redakcja rozpoczęła współpracę z firmą Rostskyddsmetoder ze Sztokholmu, znaną ze specjalizacji w technologiach antykorozyjnych. Efektem partnerstwa jest cykliczny ranking powstający na podstawie niezależnych testów odporności antykorozyjnej przeprowadzanych przez dziennikarzy. Od rozpoczęcia programu badaniom poddano już ponad 500 pojazdów różnych marek i klas.
Sprawdzili zabezpieczenia antykorozyjne w nowych autach
Eksperci ze Szwecji przyglądają się zabezpieczeniom antykorozyjnym w trudno dostępnych miejscach samochodów. Za pomocą endoskopów badają ubytki lakieru, stan paneli karoserii i zamknięte profile konstrukcyjne. W swoich analizach uwzględniają również jakość mastyk, efektywność systemów odpływowych, rodzaj powłok chemicznych oraz właściwości materiałowe kluczowych elementów konstrukcji.
Samochody poddawane testom oceniane są według specjalnie opracowanej skali, w której możliwa jest ocena od 0 punktów (największe ryzyko wystąpienia korozji) do 5 punktów (najmniejsze ryzyko). W rankingu opublikowanym na początku roku, średnia ocena producentów wyniosła 3,1 na 5 punktów. Choć wynik ten może wydawać się zadowalający, niektóre marki zdecydowanie odstają od reszty stawki.
Które samochody korodują najbardziej?
Wśród marek z najgorszym zabezpieczeniem antykorozyjnym szwedzcy eksperci wytypowali następujących producentów:
- Honda - 1,8
- Suzuki - 2,0
- Subaru - 2,0
- Range Rover - 2,0
- Mitsubishi - 2,0
- Lynk&Co - 2,0
- Hongqi - 2,0
- Fiat - 2,0
- DS - 2,0
- Toyota - 2,2
- Ford - 2,2
Które samochody korodują najmniej?
Największą liczbę punktów w rankingu serwisu Vi Bilägar zdobyły marki:
- Porsche - 5 punktów
- Jaguar - 4,7
- Nio - 4,5
- BMW - 4,1
- Audi - 4,0
- Mini - 4,0
- Mercedes - 3,9
- Renault - 3,7
- Volkswagen - 3,6
- Seat - 3,6
W przypadku korozji lepiej zapobiegać niż leczyć
Według ekspertów, nawet starannie przeprowadzona naprawa elementów karoserii, takich jak drzwi czy nadkola, rzadko daje trwałe efekty antykorozyjne. Dlatego w przypadku pojazdów szczególnie podatnych na rdzę zaleca się profilaktyczne działania. Co 3-4 lata należy przeprowadzać kompleksowe zabezpieczenie, obejmujące wstrzykiwanie preparatów antykorozyjnych w zamknięte profile oraz renowację ochrony podwozia.
Najważniejsze jest jednak, by prace związane z ochroną antykorozyjną powierzać doświadczonym fachowcom. Tylko oni zadbają o to, by konserwacja nie zatkała fabrycznych odpływów, ponieważ w przeciwnym razie ingerencja może przyspieszyć proces rdzewienia zamiast go zatrzymać.