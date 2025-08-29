W skrócie Nowa obwodnica Lipska otwarta dla kierowców na trasie Warszawa-Sandomierz.

Inwestycja jest częścią rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic, mającego odciążyć miasta z ruchu tranzytowego.

Powstają kolejne obwodnice na Mazowszu, w tym w Pułtusku i Skaryszewie.

13 kwietnia 2021 roku rząd przyjął Program Budowy 100 Obwodnic. Zakłada on powstanie stu nowych dróg o łącznej długości 820 km. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości sieci drogowej poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości. Budowa obwodnic ma również przyczynić się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia hałasu.

Pierwsza z dziewięciu obwodnic oddana do użytku

Jak informuje GDDKiA - w ramach rządowego programu powstała już pierwsza z dziewięciu planowanych obwodnic na Mazowszu. Od teraz kierowcy podróżujący trasą Warszawa-Sandomierz mogą ominąć Lipsko. Nowa droga poprowadzona została po zachodniej stronie miasta, w układzie północ-południe. Jej początek znajduje się około 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, a koniec około 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747.

Za realizację inwestycji odpowiadał Budimex, z którym w grudniu 2020 roku podpisano umowę wartą blisko 110 mln zł. Zadanie realizowano w formule "Projektuj i buduj", co oznacza, że wykonawca najpierw opracował projekt budowlany i uzyskał niezbędne opinie oraz uzgodnienia. Następnie złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, a po jej otrzymaniu przystąpił do budowy.

GDDKiA wyprowadza ruch tranzytowy z polskich miast

Głównym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Lipska, który dotychczas odbywał się drogą krajową nr 79. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenia lokalnego układu komunikacyjnego oraz zwiększenia przepustowości w mieście. Nowa trasa poprawi także warunki przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego z kierunku Warszawy, a dodatkowo będzie stanowić uzupełnienie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747.

Wkrótce kolejne obwodnice w województwie mazowieckim

Drogowcy podkreślają, że to dopiero początek zmian. Trwa realizacja obwodnicy Pułtuska, gdzie stopień zaawansowania prac wynosi 82 proc. Zakończenie robót przewidziano na pierwsze półrocze 2026 roku. Równolegle prowadzone jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy obwodnicy Skaryszewa.

Sześć kolejnych obwodnic - Ciechanowa, Łącka, Ostrołęki, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia - znajduje się obecnie w fazie przygotowawczej. Dla każdej z nich prowadzone są prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, obejmującym elementy koncepcji programowej oraz materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.

