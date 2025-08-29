Palisz za kierownicą? Mandaty sięgają nawet 12 tys. złotych
Podczas gdy w Polsce palenie papierosów w prywatnym samochodzie wciąż pozostaje powszechnie akceptowane, w wielu państwach europejskich kwestie te regulują konkretne przepisy. We Francji, Włoszech, Austrii oraz kilku innych krajach, sięgnięcie po papierosa we własnym aucie może być zabronione, a złamanie zasad skutkuje wysokimi grzywnami.
W skrócie
- W wielu krajach europejskich obowiązują surowe zakazy palenia papierosów w samochodach, szczególnie w obecności dzieci lub kobiet w ciąży.
- W Polsce palenie w samochodzie nie jest jednoznacznie zabronione, jednak pojawiają się wątpliwości co do bezpieczeństwa takiej praktyki.
- Za złamanie przepisów w niektórych krajach grożą wysokie grzywny, a restrykcje różnią się w zależności od wieku pasażerów.
Choć palenie papierosów w samochodzie może wydawać się sprawą prywatną kierowcy, polskie przepisy nie są w tej kwestii jednoznaczne. Zgodnie z art. 63 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym:
Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.
W praktyce oznacza to, że w większości przypadków, w prywatnym samochodzie można bez przeszkód sięgnąć po papierosa, a zakaz palenia podczas jazdy dotyczy przede wszystkim pojazdów używanych do zarobkowego przewozu osób.
Warto mieć jednak na uwadze, że chociaż polskie prawo pozwala na palenie w samochodzie, nie oznacza to, że jest to bezpieczne. Papieros ogranicza swobodę ruchu kierowcy, a rozżarzony niedopałek może odciągnąć uwagę od drogi lub wywołać pożar. Również palenie w aucie z dziećmi - choć w Polsce jeszcze niezakazane - od lat budzi poważne wątpliwości zdrowotne i etyczne.
Palenie w samochodzie. W tych krajach lepiej tego unikać
W innych krajach Europy przepisy dotyczące palenia w samochodach są znacznie bardziej rygorystyczne. W wielu państwach obowiązuje zakaz palenia w obecności osób poniżej określonego wieku, a jego naruszenie może skutkować wysokimi grzywnami. Niedawno niemiecki automobilklub ADAC przygotował zestawienie przepisów w poszczególnych krajach oraz wysokości sankcji za ich złamanie.
W następujących krajach obowiązuje zakaz palenia w samochodach:
- W Austrii palenie jest zabronione w pojazdach, jeśli znajduje się w nich przynajmniej jedna osoba poniżej 18 roku życia. Naruszenia podlegają karze grzywny w wysokości do 100 euro, a w przypadku recydywy - do 1000 euro.
- W Anglii i Walii palenie jest zabronione w pojazdach z pasażerami poniżej 18 roku życia. Naruszenie tego zakazu podlega karze grzywny w wysokości 50 funtów (około 60 euro). Wyjątek dotyczy kabrioletów.
- W Belgii palenie jest zabronione w pojazdach, którymi poruszają się osoby poniżej 18 roku życia. Naruszenia podlegają karom grzywny od 130 euro. Wyjątek dotyczy kabrioletów.
- W Czechach nie obowiązuje ogólny zakaz palenia w samochodach. Palenie jest jednak zabronione we wszystkich pojazdach jednośladowych. Motocyklistom, kierowcom motorowerów, a nawet rowerzystom nie wolno palić podczas jazdy.
- Na Cyprze palenie jest zabronione, gdy w pojeździe podróżują osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia. Naruszenie tego zakazu może skutkować grzywną w wysokości do 85 euro
- W Finlandii palenie w samochodach jest zabronione, jeśli w samochodzie znajdują się dzieci poniżej 15 roku życia.
- We Francji palenie w samochodach w obecności dzieci poniżej 18 roku życia jest również zabronione. Naruszenie tego zakazu podlega grzywnie kategorii 4 i zazwyczaj jest karane grzywną w wysokości 135 euro.
- W Grecji palenie jest zabronione w samochodach z dziećmi poniżej 12. roku życia. Zasada ta dotyczy samochodów osobowych, taksówek i autobusów komunikacji miejskiej. Osoby naruszające zakaz podlegają grzywnie do 1500 euro. Palenie w środkach transportu publicznego (zarówno przez kierowcę, jak i pasażera) może skutkować grzywną do 3 tys. euro i miesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów, jeśli w środku znajdują się dzieci poniżej 12. roku życia.
- W Irlandii palenie jest już zabronione w samochodzie, jeśli w jego wnętrzu znajduje się osoba poniżej 18 roku życia. Naruszenie tego zakazu podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 100 euro.
- We Włoszech palenie jest zabronione w samochodach, w których znajdują się kobiety w ciąży lub osoby niepełnoletnie. Grzywna wynosi od 50 do 500 euro dla kobiet w ciąży lub dzieci poniżej 12 roku życia. Jeśli pasażerami są dzieci w wieku od 12 do 17 lat, grzywna wynosi od 25 do 250 euro.
- W Słowenii palenie w samochodach w obecności osób poniżej 18 roku życia jest zabronione. Grozi za to grzywna w wysokości 250 euro.
- W Szkocji palenie jest już zabronione w samochodach z osobami poniżej 18 roku życia. Zakaz palenia dotyczy zarówno kierowcy, jak i wszystkich pasażerów, niezależnie od tego, czy okna lub szyberdach są otwarte. Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości 100 funtów (około 120 euro). E-papierosy nie są zabronione.