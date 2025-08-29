W Austrii palenie jest zabronione w pojazdach, jeśli znajduje się w nich przynajmniej jedna osoba poniżej 18 roku życia. Naruszenia podlegają karze grzywny w wysokości do 100 euro, a w przypadku recydywy - do 1000 euro.

W Anglii i Walii palenie jest zabronione w pojazdach z pasażerami poniżej 18 roku życia. Naruszenie tego zakazu podlega karze grzywny w wysokości 50 funtów (około 60 euro). Wyjątek dotyczy kabrioletów.

W Belgii palenie jest zabronione w pojazdach, którymi poruszają się osoby poniżej 18 roku życia. Naruszenia podlegają karom grzywny od 130 euro. Wyjątek dotyczy kabrioletów.

W Czechach nie obowiązuje ogólny zakaz palenia w samochodach. Palenie jest jednak zabronione we wszystkich pojazdach jednośladowych. Motocyklistom, kierowcom motorowerów, a nawet rowerzystom nie wolno palić podczas jazdy.

Na Cyprze palenie jest zabronione, gdy w pojeździe podróżują osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia. Naruszenie tego zakazu może skutkować grzywną w wysokości do 85 euro

W Finlandii palenie w samochodach jest zabronione, jeśli w samochodzie znajdują się dzieci poniżej 15 roku życia.

We Francji palenie w samochodach w obecności dzieci poniżej 18 roku życia jest również zabronione. Naruszenie tego zakazu podlega grzywnie kategorii 4 i zazwyczaj jest karane grzywną w wysokości 135 euro.

W Grecji palenie jest zabronione w samochodach z dziećmi poniżej 12. roku życia. Zasada ta dotyczy samochodów osobowych, taksówek i autobusów komunikacji miejskiej. Osoby naruszające zakaz podlegają grzywnie do 1500 euro. Palenie w środkach transportu publicznego (zarówno przez kierowcę, jak i pasażera) może skutkować grzywną do 3 tys. euro i miesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów, jeśli w środku znajdują się dzieci poniżej 12. roku życia.

W Irlandii palenie jest już zabronione w samochodzie, jeśli w jego wnętrzu znajduje się osoba poniżej 18 roku życia. Naruszenie tego zakazu podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 100 euro.

We Włoszech palenie jest zabronione w samochodach, w których znajdują się kobiety w ciąży lub osoby niepełnoletnie. Grzywna wynosi od 50 do 500 euro dla kobiet w ciąży lub dzieci poniżej 12 roku życia. Jeśli pasażerami są dzieci w wieku od 12 do 17 lat, grzywna wynosi od 25 do 250 euro.

W Słowenii palenie w samochodach w obecności osób poniżej 18 roku życia jest zabronione. Grozi za to grzywna w wysokości 250 euro.