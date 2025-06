Choć znaczenie koloru maleje, nadal ma on istotny wpływ, zwłaszcza wobec tzw. unikalnych kolorów.

Jak się okazuje, wbrew powszechnemu przekonaniu to właśnie najczęściej wybierane, klasyczne kolory - takie jak biały, czarny czy złoty - wiążą się z najszybszą utratą wartości samochodu. Choć uchodzą one za bezpieczny i uniwersalny wybór, ich duża dostępność sprawia, że na rynku wtórnym mogą być mniej atrakcyjne, co działa na niekorzyść sprzedających.