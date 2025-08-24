W skrócie Audi w USA podnosi ceny wszystkich modeli od 2026 roku, wzrosty sięgną nawet 4700 dolarów.

Podwyżki są efektem amerykańskich taryf oraz zaburzeń w łańcuchach dostaw, które odbiły się szczególnie na niemieckich markach.

Model Audi Q5 może stać się w USA niesprzedawalny z powodu drastycznego wzrostu ceny po uwzględnieniu nowych ceł.

Jeszcze przed wyborami prezydenckimi Donald Trump zapowiadał wprowadzenie ceł na produkty z wybranych krajów, mające pobudzić rodzimą gospodarkę. Po powrocie do Białego Domu zrealizował te zapowiedzi, jednak doświadczenia rynku motoryzacyjnego pokazują, że efekty tych działań niekoniecznie przyczyniły się do poprawy sytuacji.

Ceny nowych samochodów w USA wzrosły o 2,5 proc

Amerykańscy analitycy wskazują, że w pierwszych miesiącach 2025 roku ceny nowych samochodów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 2,5 proc. w porównaniu z marcem. To, jak duży był to wzrost, najlepiej oddaje fakt, że, zdaniem ekspertów, z reguły w kwietniu ceny rosną o 1,1 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największe podwyżki dotyczą niemieckich producentów, którzy eksportują swoje modele do Stanów Zjednoczonych.

Wprowadzenie ceł oraz ograniczeń na różnych etapach produkcji i dystrybucji części samochodowych zaburzyło łańcuchy dostaw. Negatywne skutki amerykańskich taryf odczuły m.in. Volkswagen, Mercedes, BMW oraz Porsche. Również Audi ogłosiło korektę prognoz finansowych na 2025 rok, przewidując teraz przychody w przedziale 65-70 mld euro, czyli poniżej wcześniejszych szacunków.

Od przyszłego roku podwyżki cen na samochody marki Audi

Jednocześnie od nowego roku amerykańskich klientów Audi czekają istotne podwyżki cen. Wzrosty wyniosą od 800 do 4700 dolarów w zależności od modelu i wersji wyposażenia. Najmniejsza podwyżka dotknie elektrycznego crossovera Q4 E-tron, podczas gdy cena usportowionej limuzyny S8 wzrośnie aż o 4700 dolarów. Wciąż pozostaje niewiadomą, ile w Stanach Zjednoczonych trzeba będzie zapłacić za produkowane w Meksyku Audi Q5, który od lat jest najpopularniejszym samochodem marki.

Audi Q5 zniknie z amerykańskiego rynku?

Niedawne analizy ekspertów wskazywały, że cena Audi Q5 w USA może wzrosnąć nawet o połowę, co dla większości klientów będzie trudne do zaakceptowania. Bazowa wersja tego modelu kosztuje obecnie 45,4 tys. dolarów, czyli w przeliczeniu około 171 tys. zł. Po uwzględnieniu ceł cena może wzrosnąć do poziomu około 260 tys. zł. Ambrose Conroy, szef firmy konsultingowej Seraph, współpracującej z producentami samochodów i części, stwierdził wprost, że w obecnej sytuacji Audi Q5 w USA jest praktycznie samochodem niesprzedawalnym.

