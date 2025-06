Informacja o tym, że Luca de Meo opuszcza Grupę Renault to ogromne zaskoczenie dla całej branży. To właśnie jego strategia oraz zarządzanie pozwoliły wyciągnąć francuski koncern z finansowego dołka. Wydawało się więc, że będzie chciał budować na tym dalszy rozwój Renault Group, szczególnie że pracę zaczął tam zaledwie pięć lat temu.

Nadchodzi taki czas w życiu człowieka, kiedy wie, że jego praca dobiegła końca. W Grupie Renault mierzyliśmy się z ogromnymi wyzwaniami w ciągu ostatnich pięciu lat. Osiągnęliśmy w tym czasie to, co wielu uważało za niemożliwe

Luca de Meo ma opuścić Grupę Renault 15 lipca i objąć stanowisko dyrektora generalnego koncernu Kering, do którego należą takie marki jak Gucci, Saint Laurent oraz Balenciaga.

De Meo przeszedł do francuskiego koncernu z Seata, w którym spędził pięć lat, podczas których osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży, a przede wszystkim doprowadził do wydzielenia marki Cupra, która dziś radzi sobie znacznie lepiej od firmy, z której się wywodzi.

Plan jaki zaczął wdrażać de Meo nazwano Renaulution, co oczywiście jest zbitką słów "Renault" oraz "rewolucja". I rzeczywiście była to rewolucja, która zakładała między innymi skrócenie czasu oraz kosztów opracowywania nowych modeli o 40 proc. Docelowo powstanie samochodu udało się skrócić do jednie dwóch lat.