Niemieckie media od lat donoszą o pogłębiających się problemach infrastruktury komunikacyjno-drogowej. Nie brakuje informacji o opóźnieniach na kolei, zniszczonych mostach i autostradach w tragicznym stanie. Wszystko jednak wskazuje na to, że wkrótce sytuacja może ulec zmianie.

W trakcie niedawnej debaty niemieckie władze osiągnęły bowiem porozumienie w sprawie największego programu infrastrukturalnego w historii tego kraju. Mowa o specjalnym funduszu w wysokości 500 mld euro przeznaczonego na modernizację infrastruktury. Głównym celem renowacji zostaną objęte autostrady, drogi krajowe, mosty oraz linie kolejowe. To oznacza, że już przyszły rok może przynieść większe korki i utrudnienia dla kierowców na niemieckich drogach.

Z danych Federalnego Ministerstwa Transportu wynika, że stan niemieckiej infrastruktury drogowej systematycznie się pogarsza. W latach 2021/22 aż 7112 km dróg uznano za wymagające natychmiastowego remontu, podczas gdy w sezonie 2017/18 było to 5797 km. Problem dotyczy nie tylko dróg i szlaków wodnych, ale także mostów kolejowych, które w ubiegłym roku stały się jednym z głównych tematów w niemieckich mediach.

Chodzi o dramatyczne wydarzenie z września 2024 roku, które stało się dla niemieckich władz wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. W Dreźnie do Łaby runął fragment mostu Caroli, łączącego historyczne stare miasto z nowymi osiedlami. Katastrofa nie tylko sparaliżowała ruch w mieście, ale także uszkodziła dwie kluczowe linie ciepłownicze. Kierowcy zmuszeni byli korzystać z innych mostów, co doprowadziło do ogromnych korków.