Polska odpowiedziała Niemcom w sprawie granic. "Podejmiemy kroki"

Jakiś czas temu niemiecki rząd zdecydował o przedłużeniu specjalnego rozporządzenia dotyczącego kontroli na granicach lądowych . Oznacza to, że przez kolejne sześć miesięcy kontrole będą nadal obowiązywać na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią.

Słowa te nie przekonują jednak polskiego szefa MSWiA. Tomasz Siemoniak w krytyczny sposób odniósł się do postanowień naszych zachodnich sąsiadów, zaznaczając w wywiadzie dla Radia Zet, że sytuacja zmierza w niewłaściwym kierunku. Minister podkreślił, że jeśli Niemcy będą kontynuować swoje działania, Polska "rezerwuje sobie prawo do podejmowania odpowiednich kroków". Zapytany o możliwość wprowadzenia kontroli na granicy z Niemcami, odpowiedział: "możliwe to jest".