Niestety, mamy złe wiadomości dla polskich kierowców planujących podróże do Niemiec. Rząd naszych zachodnich sąsiadów postanowił o sześć miesięcy przedłużyć specjalne rozporządzenie o kontrolach granicznych, które było wprowadzone w październiku 2023 roku. Oznacza to, że kontrole na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią będą trwały co najmniej do 15 września 2025 roku.