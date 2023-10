Do Polski na Wszystkich Świętych? Na granicy przygotuj się na "stau"

Wszystkich Świętych to okres wzmożonego ruchu na polskich drogach. Do kraju przyjeżdżają też tysiące rodaków mieszkających na co dzień chociażby w Niemczech. Tegoroczne podróże mogą być dla nich szczególnie uciążliwe ze względu na przywrócenie przez Niemcy kontroli granicznych. Do kiedy spodziewać się można utrudnień na polsko-niemieckiej granicy i jak przebiega kontrola ze strony niemieckich służb?

Zdjęcie Wróciły kontrole na przejściach granicznych z Niemczmi. Jak wyglądają? / Stanisław Bielski/Reporter / Agencja SE/East News