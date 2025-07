Maszyna, która właśnie została rozładowana w Tarnowie Podgórnym i trafia do testów pod marką Aupax, to model Weichai GV100. Przybyła z Chin w dwóch kontenerach - oddzielnie przewieziono m.in. korpus, heder, kabinę, opony i elementy karoserii. Montaż w Polsce realizuje firma Korbanek.

Model GV100 w barwach Aupax to pierwszy z dwóch egzemplarzy, które mają zostać przetestowane jeszcze w sezonie 2025. Drugi kombajn - rotorowy - dotrze do Polski w drugiej części roku. Będzie wyróżniał się wzdłużnie umieszczonym rotorem, co jest rzadkością w klasie około 200 KM, a rozwiązanie to stosuje się zazwyczaj w większych modelach.