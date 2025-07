9 sierpnia 2023 r. z linii produkcyjnej zjechał 5-milionowy pojazd BYD - SUV N7 należący do submarki Denza. Już 18 listopada 2024 r. firma osiągnęła kolejny przełomowy moment, chwaląc się światu wyprodukowaniem 10 milionów pojazdów. Nawet przez moment nikt nie podejrzewał, że ten rozwój może zostać zatrzymany. Globalna ekspansja trwa, a producenci z Państwa Środka obrali bardzo trafną taktykę zaczynając od pobijania własnego rynku i testowania zadowolenia klientów, a następnie przenosząc się na Stary Kontynent.

10-milionowym pojazdem opuszczającym fabrykę BYD była Denza Z9 GT. Zaledwie osiem miesięcy od tego historycznego wydarzenia chiński producent ma kolejne powody do świętowania, bo właśnie z taśmy produkcyjnej zjechał 13-milionowy pojazd. Jubileuszowym egzemplarzem został model U7, czyli sedan należący do luksusowej submarki Yangwang.

W 2024 r. na całym świecie wyprodukowano ponad 92,5 mln samochodów, co stanowi spadek o 1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Największym producentem została Toyota z wynikiem 7,61 mln egzemplarzy, na drugim miejscu uplasował się Volkswagen z wynikiem 6,13 mln aut, a najniższy stopień na podium należy do koncerny Hyundai - 5,05 mln pojazdów. Pierwszy z chińskich producentów, czyli BYD, znajdował się na 9. pozycji z wynikiem 2,52 mln aut.

Tanie samochody lichej jakości produkowane w Chinach dawno odeszły do lamusa, a w ich miejscu pojawiają się modele mogące konkurować z wiodącymi dotychczas na rynku samochodami globalnych producentów. Yangwang U7 kompletnie nie ma się czego wstydzić, szczególnie przyglądając się liście wyposażenia. Na pokładzie znajdziemy trzy ekrany, którego centralnym elementem jest 12,8-calowy ekran dotykowy OLED oraz 23,6-calowy panel wskaźników 4K z technologią 3D widoczną gołym okiem.

Dodatkowo osoby siedzące z tyłu mają do dyspozycji składane stoliki i mini-lodówkę, a także podłokietniki "wyczuwające temperaturę", aby w rękę nie było ani za ciepło, ani za zimno. System dźwiękowy składa się z 23 głośników. Kierowca wspomagany jest przez system God's Eye, który wykorzystuje trzy czujniki lidar, 13 kamer wysokiej rozdzielczości oraz 12 czujników ultradźwiękowych, dzięki czemu możliwa jest jazda bez użycia rąk na poziomie 2 autonomiczności - pojazd potrafi jechać sam, ale kierowca nadal musi stale monitorować jego zachowanie i być gotowym do przejęcia prowadzenia.

Yangwang U7 dostępny jest w wersji całkowicie elektrycznej oraz jako hybryda typu plug-in. Wersja elektryczna ma długość 5 265 mm, szerokość 1 998 mm, wysokość 1 517 mm oraz rozstaw osi 3 160 mm. Pojazd napędzany jest czterema silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 960 kW (1 287 KM), co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 2,9 sekundy i osiągnięcie maksymalnej prędkości 270 km/h. Bateria o pojemności 135,5 kWh zapewnia zasięg do 720 km wg chińskiej normy CLTC.