BYD zbuduje nową sieć ładowania w Europie. Do 400 km zasięgu w 5 minut

Jednym z największych problemów samochodów elektrycznych jest czas ładowania. To jednak wkrótce może ulec zmianie, ponieważ BYD zapowiedziało wprowadzenie do Europy sieci szybkiego ładowania, dzięki której energię mamy uzupełniać w czasie podobnym do tankowania.