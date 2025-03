Wkrótce ważne zmiany na niemieckiej granicy. Kierowcy będą zadowoleni

Plany gruntownej modernizacji infrastruktury drogowej w Świecku zostały niedawno ogłoszone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Po zakończeniu prac autostrada A2 zostanie połączona z niemiecką A12, co umożliwi dojazd bezpośrednio do granicy. Inwestycja ta ma znacząco usprawnić transport po obu jej stronach. To jednak nie jedyna planowana zmiana.