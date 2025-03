Skórzane kombinezony od lat są synonimem bezpieczeństwa. Nie są tak wygodne i przewiewne jak tekstylne, ale są bardziej wytrzymałe i nie doprowadzają do kontaktu asfaltu ze skórą nawet podczas długiego ślizgu przy wysokiej prędkości.

To właśnie z tego powodu stroje wykonane z naturalnej skóry są wymagane na najróżniejszych zawodach organizowanych na torach, ale zalecane są również podczas szkoleń dla początkujących na obiektach wyścigowych.

Włoska firma Virus Power pochwaliła się nowym materiałem, który jest nie tylko bardziej ekologiczny, ale przede wszystkim 12 razy bardziej wytrzymały od kangurzej skóry. Co ciekawe, jest on w pełni wegański.

Wegańskie kombinezony motocyklowe to przyszłość

Zaczęło się od branży modowej, a dziś wegańskie trendy zaczynają wkraczać również do motocyklowego świata. Virus Power produkuje kombinezony wegańskie, które certyfikowane są przez Global Recycled Standard (GRS). Oznacza to, że do ich stworzenia na każdym etapie używane są materiały pochodzące z recyklingu. Nie tylko jest to ukłon w stronę dbania o naszą planetę, ale jednocześnie rewolucyjny sposób na stworzenie jeszcze bezpieczniejszych kombinezonów.

Nowy materiał oferuje 12-krotnie wyższą ochronę niż wymagają tego przepisy

Odzież motocyklowa musi spełniać szereg wymagań, aby została dopuszczona do użytku po drogach publicznych. Normy są znacznie bardziej restrykcyjne w seriach wyścigowych, gdzie zawodnicy osiągają wyższe prędkości. Producentów kombinezonów, kurtek oraz spodni obowiązuje norma bezpieczeństwa EN 17092: 2020. Proces testowania każdego produktu jest bardzo szczegółowy i dotyczy zarówno odporności na ścieranie oraz rozdarcia, wytrzymałości szwów i strukturalnych zamknięć, a także dopasowania i ergonomii.

Materiał Multiprotective gwarantuje nawet 12-krotnie wyższą ochronę, niż aktualnie wymagają tego normy bezpieczeństwa. Dzięki niskim współczynnikom tarcia lepiej chroni ciało przed oparzeniami w wyniku długiego tarcia o asfalt i zapobiega przegrzaniu. Dodatkowo tkanina jest znacznie bardziej przewiewna, co redukuje pocenie się zawodnika i utratę płynów podczas jazdy. Brak konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień sprawia, że kombinezony Virus Power są do 30% lżejsze niż konkurencyjne produkty skórzane.

Kombinezony Virus Power są testowane przez profesjonalnych zawodników

Nie ma lepszych testerów niż profesjonalni zawodnicy, którzy znaczną część swojego życia spędzili w skórzanych kombinezonach. W odzieży Virus Power jeżdżą czołowi zawodnicy serii WorldSBK, w tym Scott Redding, który aktualnie startuje na motocyklu marki Ducati.

Dla mnie to przyszłość kombinezonów wyścigowych. Pod względem komfortu są niesamowite. Chcę, by były to elitarne stroje wyścigowe, a fakt, że wszystko jest produkowane lokalnie, jest fantastyczny.

Wegańskie kombinezony włoskiej firmy trafiły również do zawodników europejskiej serii Moto2 oraz juniorskiej MotoGP. To zdecydowanie najlepszy poligon doświadczalny, który może sprawić, że dotychczas uważane za najlepsze, wykonane z kangurzej skóry kombinezony, odejdą do lamusa.

Virus Power posiada także odzież do codziennej jazdy

Kombinezony skórzane to lwia część w ofercie włoskiej firmy, ale znajdziemy w niej również kurtki do jazdy codziennej, rękawice oraz buty. Tym sposobem Virus Power chce udowodnić, że materiał Multiprotective sprawdzi się w każdej dziedzinie motocyklizmu, gwarantując wyższe bezpieczeństwo.

W przypadku pojawienia się nowych materiałów zawsze największe obawy budzi cena. Standardowa odzież, jak i ta, która wykonana jest z laminowanego Gore-Tex czy kangurzej skóry, nie należy do najtańszych. Na bezpieczeństwie jednak motocykliści nie powinni oszczędzać tym bardziej, że wegańskie produkty Virus Power nie są znacznie droższe. Za skórzany jednoczęściowy kombinezon należy zapłacić od niespełna 1,5 do 2,7 tys. euro. To nieco więcej niż taka sama odzież oferowana przez topowych producentów wraz z zainstalowanymi poduszkami powietrznymi. Miejskie kurtki rozpoczynają się od 239 euro, rękawice to koszt 155 euro, a buty 249 euro.

W trosce o bezpieczeństwo i środowisko

Kombinezony Virus Power posiadają certyfikat AAA zgodny z normą EN17092:2020, co jest najwyższym standardem bezpieczeństwa dla odzieży motocyklowej. Nowy materiał nie tylko jest krokiem milowym w kwestii poprawy bezpieczeństwa motocyklistów, ale jednocześnie firma chce podkreślić i wspierać w ten sposób zrównoważone oraz odpowiedzialne podejście do środowiska. Kto wie, być może niebawem kolejni producenci zainteresują się wegańskim materiałem i na dobre pożegnamy kombinezony ze skóry kangurzej i bydlęcej?

Brabus 1300 R. Seria specjalna motocykla KTM