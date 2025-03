Gdzie oglądać MotoGP? Kalendarz transmisji na cały sezon

Tegoroczny sezon z pewnością przysporzy nam wielu emocji, na co szczególny wpływ mają potężne roszady w stawce. W garażu producenta z Borgo Panigale jest aż ciasno od tytułów, bo do Francesco Bagnaii, mistrza świata z 2023 roku, dołączył Marc Marquez, który na swoim koncie posiada aż 8 tytułów mistrzowskich. Jorge Martin zasilił fabryczny zespół Aprilii, jednakże nie mieliśmy okazji zobaczyć go w pierwszym wyścigu z powodu kontuzji, której nabawił się na jednym z przedsezonowych treningów.

Fani serii MotoGP mają trzy sposoby na oglądanie tegorocznych zmagań - od darmowej propozycji w najlepszej jakości z polskim komentarzem, aż do płatnej subskrypcji pozwalającej na śledzenie każdego treningu oraz oferującej dostęp do livetimingu.

W Polsce prawa do transmisji serii MotoGP posiada telewizja Polsat, co oznacza, że wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje, a także wyścig sobotni oraz niedzielny, można oglądać na Polsat Sport Premium 2. Dostęp do tego kanału jest płatny i można go uzyskać poprzez wykupienie odpowiedniego pakietu. Warto również rozważyć zakup Polsat Box Go, który oferuje nie tylko możliwość oglądania serii MotoGP, ale również dostęp do wielu filmów, seriali i kanałów.