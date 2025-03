Valentino Rossi to prawdziwa ikona wyścigów MotoGP, która na swoim koncie ma aż dziewięć tytułów mistrza świata. 14 listopada The Doctor odszedł na motocyklową emeryturę po 26 latach ścigania, jednakże nie zawiesił rękawic na przysłowiowym kołku - zamienił jednoślady na samochody. Aktualnie Włoch ściga się w serii GT World Challange Europe, a także możemy zobaczyć go w długodystansowych wyścigach World Endurance Championship.

Valentino Rossi zamienił Yamahę na BMW

Jedno było pewne - gwiazda sportów motorowych nie będzie w stanie z dnia na dzień zrezygnować z dalszych startów i przejść na zasłużoną emeryturę. Valentino Rossi rozstał się z Yamahą, którą zamienił na BMW, aby ścigać się w GT3 na pokładzie modelu M4. Włoch od zawsze miał słabość do samochodów i wielokrotnie wspominał, że w swojej karierze miał co najmniej kilka propozycji porzucenia dwóch kółek na rzecz czterech. W 2006 roku kuszony był przez zespół Ferrari do wystartowania w F1, jednakże pozostał nieugięty na przedstawiane propozycje. Lugi Mazzola, były szef zespołu testowego Ferrari, wspomina, że Rossi miał dar do jeżdżenia. Podczas pierwszego przejazdu na torze zaliczył kilka niekontrolowanych obrotów, ale po wyczuciu bolidu kręcił niesamowite czasy.

Ile lat ma Valentino Rossi?

Valentino Rossi 16 lutego obchodził swoje 46-te urodziny. Z tej okazji BMW przygotowało specjalną wersję samochodu M4 CS o nazwie Edition VR46, który produkowana będzie w limitowanej serii obejmującej dwa lakiery: Frozen Tanzanite Blue oraz Marina Bay Blue Metallic. Włoch od zawsze utożsamiany jest z numerem 46 i powstaną łącznie 92 auta - po 46 egzemplarzy w każdym z kolorów. Dodatkowo każdy z nich będzie posiadał podpis Rossiego oraz kultowy numer na boku.

BMW M4 CS Edition VR 46 w kolorze Frozen Tanzanite Blue oraz Marina Bay Blue Metallic. materiały prasowe

BMW M4 CS Edition VR46 - design to nie wszystko

Oczywiście specjalne malowanie to niejedyna zmiana w wersji sygnowanej nazwiskiem znanego motocyklisty. BMW wspólnie z Rossim opracowało pakiet kilku ulepszeń, dzięki którym przede wszystkim udało się uzyskać lepsze prowadzenie. Sześciocylindrowy rzędowy silnik z technologią M TwinPower Turbo o pojemności 2 993 cm3 generuje moc 543 KM i pozwala na rozpędzenie się do nieco ponad 300 km/h. Spora lista zmian obejmuje również zawieszenie, które przystosowane zostało do jazdy po torach wyścigowych, a także tytanowy układ wydechowy.

Nie ma innej marki, która ma sporty motorowe tak głęboko zakorzenione w swoim DNA jak BMW. Jestem dumny, że jestem kierowcą BMW M i mogę dzielić tę pasję. Fakt, że istnieje teraz specjalna edycja VR46, w którą byłem zaangażowany od samego początku procesu projektowania, napawa mnie dumą skomentował Rossi.

Limitowane BMW M4 CS Edition VR 46 powstanie w liczbie 92 egzemplarzy. materiały prasowe

Limitowana wersja M4 CS VR46 Edition będzie znacznie droższa od podstawowej

Przejdźmy do kwestii najważniejszej, czyli ceny. Niewielka liczba wyprodukowanych egzemplarzy, a także znacznie bardziej wyścigowa konfiguracja wraz ze specjalnym malowaniem oraz podpisem gwiazdy wyścigów motocyklowych sprawiła, że M4 CS VR46 Edition będzie o około 30 tys. dol. droższe od podstawowej wersji. Za limitowaną sztukę zainteresowani muszą zapłacić 155 tys. dol. i dodatkowo w tej cenie otrzymają wyjątkowe zaproszenie do Włoch na dwudniowe VR46 Experience, podczas którego spotkają się z Valentino Rossim i potrenują na torze w Misano.

W Polsce jest tylko kilkaset takich aut. Oglądamy największą kolekcję BMW Alpina Szczepan Mroczek INTERIA.PL