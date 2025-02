Legendarny tor w Niemczech zmienia zasady. Motocykle na drugi plan

Tor wyścigowy Nürburgring, a szczególnie jego słynna północna pętla Nordschleife, to miejsce od lat zrzeszające fanów zarówno profesjonalnych jak i amatorskich zawodów motorsportowych. Choć przez większość czasu obiekt pozostaje zamknięty, w niektóre dni otwiera swoje bramy dla wszystkich, którzy posiadają ważne prawo jazdy oraz pojazd dopuszczony do ruchu. Oznacza to, że każdy kierowca samochodu osobowego lub motocykla po wykupieniu specjalnej przepustki ma szanse spróbować swoich sił na tym szalenie trudnym obiekcie. Przynajmniej tak było dotychczas.