Renault Boreal - nowy SUV klasy C nie dla Europy

Renault Boreal to model zbudowany z myślą o klientach z Ameryki Południowej, Turcji, Afryki Północnej i regionu Bliskiego Wschodu. Auto pojawi się również w krajach Europy Wschodniej, do której nie zalicza się Polski.

Model bazuje na nowej modułowej platformie opracowanej przez Renault Group, która wcześniej posłużyła do budowy m.in. Renault Kardian. Dzięki tej samej architekturze Boreal może być dostosowany do wymogów różnych rynków - zarówno technicznie, jak i formalnie.

Przód Renault Boreal wyróżnia się charakterystyczną kratką w kolorze nadwozia oraz oświetleniem LED. Renault materiały prasowe

Produkcję podzielono między dwie fabryki - brazylijską w Kurytybie (na rynek latynoamerykański) oraz turecką w Bursie (dla pozostałych regionów). Pierwsze egzemplarze trafią do klientów pod koniec 2025 roku.

Wymiary i dane techniczne Renault Boreal

Renault Boreal to SUV segmentu C. Jego długość wynosi 4566 mm, rozstaw osi to 2702 mm, a szerokość (bez lusterek) - 1841 mm. Prześwit to 213 mm, co daje dobre możliwości pokonywania nierówności i krawężników. Auto ma również spory bagażnik - 586 l pojemności, a po złożeniu tylnej kanapy - do 1 770 l.

Renault Boreal korzysta z 6-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni EDC i turbodoładowanego silnika 1.3 TCe. Renault materiały prasowe

Pod maską pracuje turbodoładowany silnik 1.3 TCe. W zależności od wersji dostępna jest moc od 138 KM do 163 KM. Maksymalny moment obrotowy od 240 do 270 Nm. Kierowcy do dyspozycji będą mieć 6-biegową automatyczną skrzynię EDC.

Wnętrze, wyposażenie i systemy bezpieczeństwa Renault Boreal

Kabina Boreala jest identyczna, jak w Renault 4 i 5. Przed kierowcą znajdują się dwa 10-calowe ekrany - cyfrowe zegary oraz centralny ekran systemu multimedialnego OpenR Link, zintegrowany z usługami Google (w tym Google Maps, Asystent Google, Google Play). System umożliwia także zdalne aktualizacje OTA i komunikację z pojazdem przez aplikację My Renault.

Wnętrze Boreala wyposażono w dwa 10-calowe ekrany oraz system multimedialny z usługami Google. Renault materiały prasowe

Auto oferuje bogate wyposażenie, m.in. wentylowane i podgrzewane fotele z funkcją masażu, panoramiczny dach, klimatyzację dwustrefową, ładowarkę indukcyjną, cztery porty USB-C i lodówkę w konsoli centralnej.

SUV oferuje panoramiczny dach. Renault materiały prasowe

Na pokładzie znajdziemy także do 24 systemów wspomagania jazdy. Wśród nich: aktywny tempomat, system utrzymania pasa ruchu, asystent martwego pola, ostrzeżenie o ruchu poprzecznym przy cofaniu, automatyczne hamowanie awaryjne oraz system kamer 360 stopni z funkcją automatycznego parkowania.

Systemy bezpieczeństwa obejmują m.in. adaptacyjny tempomat, asystenta pasa ruchu oraz automatyczne hamowanie awaryjne. Renault materiały prasowe

Wnętrze wyposażono w oświetlenie ambientowe z 48 kolorami, tryby jazdy Multi-Sense oraz system audio Harman Kardon, stworzony przy współpracy z Jeanem-Michelem Jarre'em.

Podsumowując, choć Renault Boreal nie trafi do Europy, wielu kierowców w Polsce mogłoby się nim zainteresować. Praktyczny, duży SUV z klasycznym napędem i solidnym wyposażeniem - to coś, co u nas zwykle dobrze się przyjmuje. Póki co niebawem będzie można go zobaczyć w całej okazałości na wakacjach.

