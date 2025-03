Rynek motocykli w Polsce ma się świetnie, czego najlepszym potwierdzeniem są statystyki dotyczące liczby zarejestrowanych jednośladów w 2024 roku. Łącznie było ich aż 124 989, co oznacza wzrost o 32,7 proc. w porównaniu z rokiem 2023 (94 169). Powody do świętowania mają przede wszystkim importerzy, ponieważ w ubiegłym roku zarejestrowano o 43,4 proc. więcej nowych motocykli (39 809). Taki wzrost teoretycznie powinien oznaczać niższą liczbę używanych jednośladów sprowadzonych z zagranicy. Nic bardziej mylnego.

Liczba sprzedanych nowych motocykli kompletnie nie wpłynęła na rynek jednośladów używanych. Polscy motocykliści nadal bardzo chętnie kupują importowane maszyny. W 2024 roku odnotowano kolejny rekord - do Polski sprowadzono 85 180 egzemplarzy, co stanowi wzrost o 28,3 proc. względem poprzedniego roku. Dodatkowo importowane modele stanowiły aż 88 proc. rynku motocykli używanych.

Raport opublikowany przez platformę Clicktrans został przygotowany na podstawie 112 131 zleceń transportu jednośladów, z których wynika jasno - ponad połowa sprowadzonych motocykli pochodziła z Niemiec (51,9 proc.). To potwierdzenie, że nadal uważamy, że pojazdy należące do naszych zachodnich sąsiadów są znacznie bardziej atrakcyjne i zadbane, ale wpływ ma także znacznie niższy koszt transportu niż w przypadku bardziej odległych krajów europejskich. Na kolejnym miejscu uplasowała się Holandia (8,4 proc.), a najniższy stopień na podium, co może być zaskoczeniem, należy do Wielkiej Brytanii (8 proc.).