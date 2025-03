Prace w terenie na liczącym 23 km odcinku drogi ekspresowej S19 od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik ruszyły się w grudniu 2024 roku. W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga z rezerwą po budowę trzeciego pasa. Co więcej wykonanych zostanie ponad 40 km dróg do obsługi ruchu lokalnego i 29 obiektów inżynierskich, w tym cztery węzły drogowe, wiadukty czy drogi do obsługi ruchu lokalnego.