Nieustannie rozbudowywana droga ekspresowa S8 już teraz zalicza się do najdłuższych tras w Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad konsekwentnie realizuje projekt jej budowy, dzięki czemu trasa systematycznie się wydłuża. Równocześnie drogowcy dbają o utrzymanie odcinków, które zostały już oddane do użytku.

S8 między Polichnem i Studziankami to odcinek doświadczalny

Jednym z nich jest 9-kilometrowy fragment łączący Polichno ze Studziankami. Jego rozbudowa miała miejsce w 2002 roku, czyli jeszcze przed przekształceniem drogi krajowej nr 8 w trasę ekspresową. Odcinek ten powstał w ramach tzw. projektu doświadczalnego, mającego na celu ocenę, jak technologia betonu cementowego sprawdzi się w polskich warunkach klimatycznych. Według ówczesnych założeń nawierzchnia miała zachować trwałość przez 20 lat, co rzeczywiście się potwierdziło.

Remont drogi S8 będzie podzielony na etapy. Ma to ułatwić przejazd kierowcom

Drogowcy podkreślają, że takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne, ponieważ przyspiesza realizację remontu. Umożliwia także podział prac na etapy, co pozwala na utrzymanie płynności ruchu. Mimo to kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia, a drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.