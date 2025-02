Drogowcy podkreślają, że rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą jest niezbędna z wielu powodów. Trasa, oddana do użytku ponad dekadę temu, należy do najbardziej obciążonych dróg w Polsce. Według ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu liczba pojazdów poruszających się codziennie na tym odcinku wynosi od ponad 50 tys. do niemal 100 tys., w zależności od miejsca i pory. Prognozy wskazują, że ruch będzie nadal wzrastał, dlatego rozbudowa A2 ma w przyszłości ułatwić szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.