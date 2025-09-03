Strefy zamieszkania powstają głównie na osiedlach mieszkaniowych, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie dzieci. Problem w tym, że wielu kierowców traktuje te obszary jak zwykłe drogi osiedlowe, nie zdając sobie sprawy z obowiązujących tam restrykcyjnych przepisów.

Jakie przepisy obowiązują w strefie zamieszkania?

Pierwsza i najważniejsza zasada - piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi. Nie muszą trzymać się chodników ani przejść, bo cała strefa jest ich terenem. Kierowca musi ustąpić miejsca każdemu pieszemu, niezależnie od tego, gdzie ten się znajduje. Oczywiście, przy poruszaniu się po strefie sugerujemy zachować rozsądek, bo jak wiadomo szpitale są pełne tych, którzy mieli pierwszeństwo…

Kolejny przepis dotyczy prędkości maksymalnej, która wynosi 20 km/h i nie ma od tego wyjątków. Progi zwalniające w strefie zamieszkania nie muszą być oznakowane - mogą pojawić się wszędzie bez ostrzeżenia.

W strefach zamieszkania dzieci poniżej 7 roku życia mogą bawić się na drodze bez nadzoru dorosłych. To wyjątkowy przepis, który obowiązuje tylko w strefie zamieszkania i oznacza, że kierowca musi być przygotowany na nagłe wtargnięcie dziecka pod koła dosłownie w każdym momencie.

Gdzie można parkować w strefie zamieszkania?

Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych - zazwyczaj oznaczonych liniami na jezdni lub znakami pionowymi. Żadne inne miejsce nie jest legalne, nawet jeśli nie blokuje ruchu czy znajduje się przed własnym domem (nie w ramach własnej działki).

To właśnie najczęściej nieprawidłowego parkowania dotyczą interwencje straży miejskiej czy policji - w wielu wypadkach auto zaparkowane poza wyznaczonymi miejscami zostaje odholowane, ale to oznacza nie tylko mandat, ale też koszty holowania i parkingu.

Ile wynoszą mandaty w strefie zamieszkania?

Nieprawidłowe parkowanie to mandat 100 zł i 1 punkt karny, ale to dopiero początek kosztów. Odholowanie auta to wydatek nawet 716 zł plus opłata za każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym - do 62 zł. Większość miast wyznaczyło maksymalne stawki. Co więcej, od przyszłego roku stawki wzrosną. Za odholowanie zapłacimy nawet 749 zł, a za dobę parkowania 65 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania to 1,5 tys. zł mandatu i 10 punktów karnych. W przypadku recydywy, czyli powtórzenia wykroczenia w ciągu dwóch lat, kwota rośnie do 3 tys. zł. To jedna z najwyższych kar w taryfikatorze.

Policja i straż miejska uwielbia strefy zamieszkania, bo to łatwy sposób na to, by dyscyplinować kierowców. Jak widać powyżej, kary są wysokie, poza tym wykroczenia w postaci nielegalnego parkowania to zwykłe utrudnianie życia innym. Nawet, a w zasadzie szczególnie, jeśli na osiedlu brakuje miejsc parkingowych.

