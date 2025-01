Silniki benzynowe w odstawce. Polacy stawiają na nowy rodzaj napędu

Polska znalazła się tu w gronie pionierów, bo w całym ubiegłym roku, w krajach UE królował jeszcze klasyczny napęd benzynowy (3 542 mln rejestracji, -4,8 proc. r./r.) chociaż jego przewaga nad samochodami hybrydowymi (bez wliczania w to hybryd plug-in) topniała z każdym miesiącem. Ostatecznie, na koniec 2024 roku w krajach UE zarejestrowano 3 288 mln aut hybrydowych (+20,9 proc. r./r.)

Warto jeszcze zauważyć, że to właśnie klasyczne hybrydy zagarnęły klientów wszystkim innym rodzajom napędu. W minionych dwunastu miesiącach o 6,8 proc. spadła np. europejska sprzedaż aut elektrycznych (-5,9 proc., 1 447 mln rejestracji), hybryd plug-in (-6,8 proc., 758,9 tys. rejestracji) czy samochodów z silnikami Diesla (- 11,4 proc., 1 267 mln rejestracji).

Europa odwraca się od aut spalinowych. To efekt kar za emisje

Skokowy wzrost zainteresowania europejskich nabywców samochodami hybrydowymi to efekt kar, jakie od 2020 roku – na mocy przepisów CAFE (Clear Air for Europe)- naliczane są na producentów za przekroczenie norm emisji CO2. Doposażenie auta spalinowego w hybrydowy układ napędowy było do tej pory najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia emisji i uniknięcia kary za emisję. Było, bo od 1 stycznia 2025 roku weszły w życie kolejne progi emisyjne, zmienił się też – na mniej korzystny dla producentów – tryb pomiarowy (z NEDC na WLTP). W efekcie, klasyczne hybrydy przestają się mieścić w nowych limitach, chociaż wciąż emitują sporo mniej CO2, niż klasyczne auta z silnikami benzynowymi.