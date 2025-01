Do tej pory złodzieje masowo wycinali z polskich samochodów katalizatory. Wraz z pokoleniową zmianą, jaka dokonuje się na naszych ulicach, pojawili się też złodzieje wyspecjalizowani w kradzieżach drogich elementów elektronicznej galanterii pojazdu – czujników radarowych niezbędnych do działania systemów bezpieczeństwa ADAS czy np. adaptacyjnych reflektorów.

To już kolejny raz, kiedy trafia do naszej naprawy Toyota ze skradzionym akumulatorem wysokiego napięcia. Pocięte instalację, pasy, połamane plastiki

Akumulatory trakcyjne montowane są z reguły pod tylną kanapą, więc demolka obejmuje plastikowe maskownice i siedzisko. Złodzieje nie mają też żadnego szacunku dla instalacji elektrycznej samochodu. Wszystko wskazuje na to, że do ”rozłączenia” wiązek stosowane są akumulatorowe szlifierki kątowe. Tak jest szybciej niż demontować fabryczne łączenia.

W rozmowie z Interią Rafał Kosiacki z Hybrydy24.pl potwierdza, że tylko w ostatnim czasie do jego serwisu trafiły na naprawę trzy hybrydowe samochody, których właściciele padli ofiarą złodziei akumulatorów. Oprócz wspomnianej Toyoty Camry, były to Toyota Auris i Toyota C-HR.

I śmiało prognozować można, że w kolejnych miesiącach zjawisko będzie się tylko pogłębiać. Dość przypomnieć, że sama tylko Toyota, począwszy od 2004 roku sprzedała już w Polsce grubo ponad 300 tys. samochodów hybrydowych. Do tej imponującej statystyki należy jeszcze dodać tysiące egzemplarzy, jakie trafiły do kraju w ramach prywatnego importu, często ze zużytymi lub wymagającymi napraw akumulatorami, co dodatkowo napędza popyt.

Szybki rzut oka w serwisy ogłoszeniowe pozwala stwierdzić, że za używany akumulator trakcyjny do popularnych hybryd Toyoty, w zależności od modelu, zapłacić trzeba między 3 a 5 tys. zł. To stawki porównywalne z najbardziej rozchwytywanymi katalizatorami.

Ekspert radzi np. by rozważyć fizyczne uszkodzenie gwintów śrub mocujących akumulator do podłogi pojazdu. Nie uchroni nas to przed demolką samochodu (wybita szyba, połamane plastiki), bo złodziej i tak będzie musiał dostać się do baterii, ale jest spora szansa, że ostatecznie nasza bateria pozostanie w naszym samochodzie.