Chociaż we współczesnych samochodach znajdziemy prawdziwe zatrzęsienie elektronicznych systemów zabezpieczających, prędzej czy później złodzieje zawsze znajdą metodę umożliwiającą ich obejście. Przykładem niech będzie zyskująca na popularności metoda włamania, która nie opiera się na zaawansowanych technologiach czy specjalistycznym sprzęcie. Wystarczy zwykłe wygięcie zderzaka.

Zaledwie 70 sekund – tyle potrzebowali złodzieje, aby ukraść nową Toyotę RAV4 należącą do mieszkańca Wielkiej Brytanii. Nagranie z tego zdarzenia zostało opublikowane w internecie, wywołując falę komentarzy. Film pokazuje, jak przestępcy wypinają fragment zderzaka z zaczepów, a następnie podłączają pewne urządzenie do reflektora. Kilka chwil później samochód zostaje uruchomiony, a złodzieje bez problemu wsiadają do środka i opuszczają posesję przez otwartą bramę.

Nowa metoda kradzieży samochodów. Wystarczy wypiąć zderzak

Jak złodzieje byli w stanie uruchomić samochód w ten sposób? Wykorzystali metodę kradzieży opartą na dostępie do przewodów magistrali CAN. Magistrala CAN to, w uproszczeniu, sieć danych zarządzająca komunikacją pomiędzy modułami elektronicznymi pojazdu. Odpowiada za kontrolę wielu systemów, w tym alarmów i immobilizera. Jeśli złodziej uzyska bezpośredni dostęp do przewodów magistrali, może nie tylko otworzyć pojazd, ale również wyłączyć jego immobilizer i bez trudu go uruchomić. W przypadku Toyoty skradzionej w Wielkiej Brytanii takim newralgicznym punktem okazały się okolice reflektorów. Dlatego złodzieje najpierw uzyskali dostęp do tego obszaru, demontując zderzak.

Włamania do magistrali CAN nie są nowością – przestępcy od lat stosują różne techniki umożliwiające podłączenie się do systemów samochodowych. W internecie można znaleźć wiele wpisów rozczarowanych kierowców, którzy padli ofiarą tej stosunkowo prostej i szybkiej metody – szczególnie właścicieli japońskich samochodów, w tym Toyoty. Powodem jest specyficzna konstrukcja tych pojazdów, a także fakt, że sterownik reflektorów może jednocześnie służyć jako punkt dostępu do magistrali CAN. Dlatego też złodzieje na zamieszczonym filmie starali się dostać pod reflektor.

Kradzież poprzez magistralę CAN – polski oddział Toyoty uspokaja

RAV4 to ulubieniec polskich klientów. Zapytaliśmy importera, czy samochody sprzedawane w naszym kraju również są zagrożone tą metodą kradzieży. Importer uspokaja, że świadomy tego zagrożenia wprowadził odpowiednie rozwiązanie stosowane w samochodach sprzedawanych w polskich salonach. To system BLE – działający na zasadzie zaawansowanego szyfrowania i dynamicznego kreowania unikalnych kodów dostępu. Jak informuje Interię Robert Mularczyk z Toyota Motor Poland:

Od ponad 3 lat na terenie Polski montujemy zabezpieczenie blokujące ten typ kradzieży. Jest to system BLE. Systemy BLE są montowane w ten sposób, aby uniemożliwić ingerencję w sterownik immobilizera poprzez magistralę CAN, do której podłączona jest przednia lewa lampa pojazdu. Oczywiście mowa o autach, które mają takie rozwiązanie fabryczne – m.in. Rav 4 czy Camry.

Jak udało nam się ustalić - system BLE w stosunkowo skuteczny sposób zapobiega próbom włamania i kradzieży metodą „na magistralę CAN”. Co więcej, urządzenie to jest bezobsługowe i nie angażuje uwagi kierowcy, nie wymaga dodatkowego uruchamiania czy dezaktywacji. W przypadku kradzieży lub zgubienia kluczyków kierowca jest identyfikowany przy pomocy karty autoryzacyjnej funkcjonującej w technologii Bluetooth Low Energy.

Od 1 października 2021 roku w rozwiązanie są bezpłatnie wyposażane wszystkie nowe samochody Toyoty – m.in. Yaris, Yaris Cross, Corolla, Camry, RAV4 czy Highlander.

Czy da się zabezpieczyć Toyotę sprowadzoną z zagranicy?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w rozwiązanie BLE doposażyć samochody używane, także sprowadzane z rynku zagranicznego. W tym celu należy umówić się na wizytę w najbliższym oddziale ASO.

