Złodzieje samochodów nieustannie rozwijają swoje pomysłowe metody przejmowania cudzej własności. “Kradzieży na walizkę”, “kradzież na gameboya” – czyli elektroniczne urządzenia pozwalające na rozkodowanie zabezpieczeń pojazdu w zaledwie kilkadziesiąt sekund, umożliwiając złodziejowi szybkie odjechanie to sposoby skierowane na kradzież zaparkowanych aut. Niektórzy złodzieje idą o krok dalej, przejmując samochody niemal na oczach ich właścicieli.

Takie metody bazują na prostocie i wykorzystaniu chwili nieuwagi kierowcy. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się absurdalne, kierowcy dają się na nie nabrać. Gdy nie prowadzą do kradzieży całego auta, złodzieje często zabierają pozostawione w środku cenne rzeczy, jak portfele, telefony czy torebki. Do popularnych technik należą “na butelkę”, “na koło”, a najnowszą wśród nich jest metoda “na kartkę”.

Metoda ta polega na umieszczeniu kartki lub ulotki na tylnej szybie zaparkowanego samochodu. Kierowca, nieświadomy podstępu, wsiada do auta, uruchamia silnik i w momencie, gdy zauważa papier na szybie, wychodzi, by go zdjąć. Właśnie wtedy złodziej, ukryty w pobliżu, wykorzystuje chwilę nieuwagi.