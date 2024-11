Spis treści: 01 Gdzie najczęściej kradną samochody w Polsce?

02 Najczęściej kradzione marki samochodów w Polsce

03 Najczęściej kradzione samochody w Polsce

Przez cały ubiegły rok w Polsce z powodu kradzieży wyrejestrowanych zostało tylko 5 646 pojazdów osobowych oraz ciężarowych. To ułamek procenta wobec ogółu samochodów w Polsce, który liczy ponad 22 mln. Chociaż blisko 6 tys. wyrejestrowanych z powodu kradzieży samochodów oznacza ponad 15 kradzieży dziennie, warto przypomnieć, że jeszcze w 2005 roku z polskich ulic i garaży "zniknęło" blisko 45,3 tys. aut. Za to rok 2000 policja podsumowała z wynikiem aż 79 943 utraconych samochodów, co daje wynik ponad 219 samochodów dziennie!

Obniżająca się z roku na rok liczba kradzionych aut to efekt skutecznych działań policji, która rozbiła dużą część grup parających się kradzieżami, to także efekt ograniczonej możliwości legalizacji kradzionych aut. Dziś kradzież to w większości przypadków chęć pozyskania części i podzespołów samochodów, które wprowadzane są w nielegalnym obrocie na rynek. tłumaczy w rozmowie z Interią prezes IBRM Samar Wojciech Drzewiecki

Gdzie najczęściej kradną samochody w Polsce?

W rankingu województw, które trzeba uznać za najbardziej niebezpieczne pod względem kradzieży aut króluje Mazowsze. Z danych Samaru wynika, że w Warszawie i okolicach w wyniku kradzieży wyrejestrowano w ubiegłym roku aż 2 353 samochody osobowe i dostawcze. W teorii oznacza to, że 4 na 10 skradzionych w Polsce samochodów osobowych skradzionych zostało właśnie na tym obszarze.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że to w stolicy mieszczą się banki oraz inne instytucje finansowe, udzielające kredytów, leasingów oraz najmu długoterminowego. Siłą rzeczy sporo samochodów rejestrowanych jest właśnie w Warszawie i zalicza się do jej statystyk, chociaż realnie jeżdżą one w innych rejonach Polski.

Sporo samochodów jest także kradzionych na terenie województw:



dolnośląskiego (537 wyrejestrowanych aut),



(537 wyrejestrowanych aut), śląskiego (444 wyrejestrowanych aut),



(444 wyrejestrowanych aut), wielkopolskiego (444 wyrejestrowanych aut).



Na drugim końcu skali znajdują się województwa:



opolskie (50 skradzionych pojazdów),



(50 skradzionych pojazdów), świętokrzyskie (58 skradzionych pojazdów),

(58 skradzionych pojazdów), podlaskie (70 pojazdów).

Najczęściej kradzione marki samochodów w Polsce

Tak jak w poprzednich latach, statystyki pokazują, że najbardziej zagrożone kradzieżą są samochody marki Toyota. To już trzeci rok z rzędu. W 2023 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce aż 869 Toyot. Ponad 3/4 z nich - dokładnie 655 sztuk - wyrejestrowanych zostało w Warszawie. Potwierdza to, że łupem złodziei padają głównie młode rocznikowo pojazdy, często należące do firm finansujących zakupy chociażby poprzez leasing.

W podziale na marki, pierwsza dziesiątka najczęściej wyrejestrowywanych z powodu kradzieży pojazdów prezentuje się następująco:



Toyota – 869 szt. Audi – 427 szt. Volkswagen – 398 szt. BMW – 383 szt. Mercedes – 328 szt. Kia – 303 szt. Renault – 285 szt. Hyundai – 282 szt. Fiat – 274 szt. Peugeot – 202 szt.

Najczęściej kradzione samochody w Polsce

W mówieniu o bardzo dużym zainteresowaniu złodziei modelami Toyoty nie ma żadnej przesady. W pierwszej dziesiątce najczęściej kradzionych samochodów, znalazło się aż pięć modeli japońskiego producenta.

Dziesiątka najczęściej kradzionych w 2023 samochodów w Polsce:



Toyota Corolla - 247 sztuk, Toyota RAV4 - 189 sztuk, Hyundai Tucson - 152 sztuk, Fiat Ducato - 148 sztuk, Kia Sportage - 113 sztuk, Renault Master - 110 sztuk, Toyota Yaris - 101 sztuk, Toyota C-HR - 101 sztuk, Toyota Camry - 96 sztuk, Audi A4 - 95 sztuk.