Tytuły o 70 czy 93 tys. zł kary za kupowanie opon w sieci są oczywiście mocno naciągane, ale pechowcy rzeczywiście mogą się spodziewać wezwań ze skarbówki. Zgodnie z polskimi przepisami kara za uchylanie się od zapłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych to od 10 proc. do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W teorii oznacza to konieczność zapłacenia od niespełna 500 zł do nawet ponad 93 tys. zł. To jednak skrajnie niekorzystny i mało prawdopodobny przypadek. W praktyce, zamiast kary, w większości przypadków urzędnicy ze skarbówki wezwą nas po prostu do złożenia wyjaśnień i uregulowania zaległego podatku.