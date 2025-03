Jeszcze nie tak dawno samochód hybrydowy był traktowany z przymrużeniem oka. Pomimo dużej popularności Toyoty Prius, która jest traktowana przez wielu jako pierwowzór auta hybrydowego, klienci aut używanych wciąż z dużym dystansem podchodzili do hybryd. Teraz sytuacja powoli się zmienia wraz z rozwojem technologii i sytuacji na rynku.

Auta hybrydowe z drugiej ręki są chętniej wybierane, ale wraz ze wzrostem zainteresowania, rosną też obawy. Głównie co do trwałości baterii oraz kosztów ich ewentualnej regeneracji lub wymiany.