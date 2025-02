Jeśli samochód jest ładowany, to porusza się głównie na prądzie. Jeśli jednak kierowca samochodu nie będzie ładował to emisja będzie realnie znacznie większa niż w przypadku hybryd bez możliwości ładowania, bo auto będzie woziło bez potrzeby dużą i ciężką, ale pustą i niewykorzystaną baterię.

Przeciętny PHEV w ruchu zużywał o około 4 litry paliwa na 100 km więcej niż wynikałoby to z danych WLTP, co przekłada się na dodatkowe 100 g/km CO2. Realnie PHEV-y emitowały 139,4 g CO2 na km, podczas gdy z danych homologacyjnych wynikało, że powinno być to 39,6 g CO2 na km.

Dlatego w zeszłym roku postanowiono zmienić tzw. współczynnik użyteczności, który odzwierciedla oczekiwany procent jazdy samochodu w trybie elektrycznym. To właśnie ten współczynnik jest używany do określania oceny emisji w normie WLTP.

Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2025 roku, a wszystkie samochody obecne już na rynku będą musiały przejść do końca roku ponowną certyfikację. Co więcej, wiadomo już, kolejna korekta współczynnika nastąpi w latach 2027-2028.

Jak duża będzie to zmiana? Przykładowo Volkswagen Golf eHybrid, który jest wyposażony w baterię o pojemności 19,7 kWh, w zeszłym roku emitował, wg WLTP, 6 g CO2 na km. W tym roku będzie to już 25 g/km, a od 2027 - 56 g/km. Różnica jest więc kolosalna, chociaż to i jest to wynik znacznie poniżej średniej dla producenta, która od 1 stycznia 2025 roku wynosi około 94 g/km.