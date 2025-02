Piąta generacja Priusa, która w europejskich salonach pojawiła się w 2023 roku posiada wyłącznie napęd hybrydowy typu plug-in. Bazą układu jest dwulitrowy silnik benzynowy generujący 151 KM i 190 Nm. Wspomaga go silnik elektryczny (160 KM i 208 Nm). Moc systemowa wynosi 223 KM. Ten zestaw pozwala Priusowi rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 6,8 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi natomiast 177 km/h.

Akumulator o pojemności 13,6 kWh pozwala na pokonanie do 86 km w cyklu mieszanym (według norm WLTP) oraz do 110 km w cyklu miejskim. W efekcie średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 0,5 litra na 100 km. Teraz napęd będzie mógł być jeszcze bardziej efektywny. To za sprawą nowości, którą japoński producent wprowadził do egzemplarzy na rok modelowy 2025.