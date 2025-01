Mitsubishi Colt dotychczas w Polsce oferowane było w dwóch wersjach benzynowych (66 KM i 91 KM) oraz w jednej hybrydowej (moc systemowa 143 KM). Teraz firma Astara Poland, generalny dystrybutor japońskiej marki w naszym kraju, poinformował, że do salonów trafiła kolejna wersja napędowa – z instalacją LPG.

Bazą układu jest litrowy trzycylindrowy turbodoładowany silnik generujący 100 KM i 170 Nm , współpracujący z sześciobiegową skrzynią manualną . Na rozpędzenie się do 100 km/h auto potrzebuje 11,8 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi natomiast 180 km/h.

Podobnie jak w wariancie hybrydowym pojemność zbiornika benzyny wynosi 39 litrów (a nie 42 litry jak w zwykłych benzynowych odmianach). Gaz magazynowy jest natomiast w zbiorniku 32-litrowym. Średnie zużycie LPG na 100 km ma wynosić 6,9 litra, a benzyny 5,2 litra na 100 km. W efekcie w optymalnych warunkach na pierwszym paliwie mamy przejechać do 450 km, a na drugim do 750 km – daje to łączny zasięg na poziomie 1,2 tys. km.