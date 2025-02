Właśnie komfort akustyczny to jeden z mocnych punktów Symbioza. Wnętrze jest dobrze wyciszone, a zawieszenie – choć zestrojone z naciskiem na wygodę – nie powoduje bujania nadwozia w zakrętach. Do tego dochodzi precyzyjny układ kierowniczy, który zapewnia pewność prowadzenia. Asystenci kierowcy, w tym aktywny tempomat, system rozpoznawania znaków i automatyczne światła drogowe, działają bez zarzutu.

Kabinę zaprojektowano nowocześnie, ale z dbałością o ergonomię. System multimedialny oparty na usługach Google to jeden z najlepszych na rynku – integracja z Mapami Google i możliwością instalowania aplikacji działa intuicyjnie, choć nie zabrakło też fizycznych przycisków do podstawowych funkcji. Do codziennych udogodnień warto zaliczyć podgrzewaną przednią szybę, dużą liczbę schowków oraz funkcjonalną dźwignię zmiany biegów, która pozwala łatwo przełączać się między standardowym trybem jazdy a intensywnym odzyskiem energii. Dużą zaletą jest możliwość powiększenia pojemności bagażnika z 492 do przeszło 600 litrów dzięki przesunięciu kanapy.